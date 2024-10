¿Quién es Kennedy Fuller? La número 10 de Estados Unidos en el Mundial Femenino Sub 17 Con el número 10 en su espalda, Kennedy Fuller se perfila como una de las grandes promesas del equipo de Estados Unidos en la Copa Mundial Femenina Sub-17. La mediocampista talentosa tiene todas las cualidades para destacarse y liderar a su equipo hacia el éxito.

Kennedy Fuller, nacida el 9 de marzo de 2007, ha sido una de las jugadoras más emocionantes en las categorías juveniles de Estados Unidos. Con solo 17 años, esta mediocampista ofensiva ya se ha ganado el respeto y la admiración de aficionados y expertos gracias a su habilidad técnica, visión de juego y capacidad para influir en los partidos desde el centro del campo. En el próximo Mundial Femenino Sub-17, que se disputará en República Dominicana, Fuller llevará la camiseta número 10, un número que en el fútbol representa a los jugadores más creativos y decisivos.

Un talento excepcional en el centro del campo

Fuller se destaca por su excelente control del balón y una impresionante capacidad para manejar los tiempos del juego. A pesar de su juventud, muestra una madurez táctica que le permite tomar decisiones acertadas, ya sea distribuyendo el balón a sus compañeras o creando oportunidades de gol. Su habilidad para leer el juego le ha dado el apodo de “la orquestadora”, y no es raro verla tomar el control total del partido desde el mediocampo.

tune in to watch my friends and I take on Spain in the opening game of the

U17 FIFA World Cup 🇺🇸 USA vs Spain

Wednesday, October 16

1pm PST on FS2

Santo Domingo, D.R. pic.twitter.com/JiPjIvbkiU — Kennedy Fuller (@KennedyFuller07) October 16, 2024

Lo que más impresiona de Fuller es su capacidad para enlazar el mediocampo con la delantera. Como mediocampista ofensiva, su precisión en los pases y su destreza para eludir a los defensores rivales la convierten en un arma letal en las transiciones rápidas y en situaciones de ataque. Además, su habilidad para encontrar espacios entre líneas le permite desestabilizar a las defensas contrarias y generar peligro en el área rival.

Experiencia en equipos juveniles de alto nivel

Kennedy Fuller ha formado parte del equipo de Angel City FC, una franquicia de la NWSL (National Women’s Soccer League) que se destaca por promover el desarrollo de jóvenes promesas en el fútbol femenino. Allí ha demostrado su capacidad no solo en entrenamientos, sino también en partidos importantes. Gracias a su experiencia en ligas competitivas y su formación en este club, Fuller ha desarrollado una versatilidad que le permite adaptarse a diferentes estilos de juego y afrontar con éxito los desafíos internacionales.

17 year old Kennedy Fuller has shown potential all year for Angel City FC What a finish on her goal today

pic.twitter.com/SEuEuvSlF9 — Kamran Nia (@kamran_nia) July 21, 2024

Además de su experiencia en clubes, Fuller ha sido una jugadora clave para la selección juvenil de Estados Unidos en los torneos clasificatorios para este Mundial Sub-17. Su rendimiento en estos torneos la ha consolidado como una pieza fundamental del equipo, liderando al grupo con su talento y liderazgo en el campo.

Expectativas en el Mundial Sub-17

El Mundial Femenino Sub-17 en República Dominicana representa una gran oportunidad para que Fuller demuestre todo su potencial ante el mundo. Con la responsabilidad de llevar el emblemático número 10 en su camiseta, Fuller estará bajo los reflectores en cada partido. Las expectativas son altas, y muchos expertos ven en ella a una futura estrella del fútbol estadounidense.

Con un grupo equilibrado, el equipo de Estados Unidos tiene grandes aspiraciones de llegar lejos en el torneo. Fuller, con su visión de juego y habilidad para desequilibrar defensas, será una jugadora clave para que su equipo aspire a levantar el trofeo. Su capacidad para conectar con las delanteras, especialmente con jugadoras rápidas como Kimmi Ascanio, será fundamental para generar oportunidades de gol.

Además, su liderazgo no solo se refleja en su rendimiento dentro del campo, sino también en su actitud fuera de él. Fuller es conocida por su ética de trabajo, siempre dispuesta a aprender y mejorar, lo que la convierte en un modelo a seguir para sus compañeras de equipo.

¿El nacimiento de una estrella?

Con solo 17 años, Kennedy Fuller ya ha demostrado que tiene el potencial para convertirse en una de las grandes figuras del fútbol femenino. Si logra mantener el nivel de juego que ha mostrado hasta ahora y llevar a su equipo a las instancias finales del Mundial Sub-17, podría estar dando los primeros pasos hacia una carrera internacional exitosa. Muchos aficionados y expertos del fútbol femenino estarán atentos a su desempeño en República Dominicana, esperando que esta joven promesa sea el futuro del fútbol estadounidense.

17 year old Kennedy Fuller scores her first professional goal for Angel City FC Excellent assist by fellow rookie Madi Curry as well

pic.twitter.com/FfOXRTMNwp — Kamran Nia (@kamran_nia) June 20, 2024

El Mundial Sub-17 será una plataforma crucial para Fuller, no solo para mostrar su talento, sino también para consolidarse como una jugadora que puede marcar la diferencia en el fútbol internacional. ¿Será este el torneo que catapulte a Kennedy Fuller al estrellato mundial? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: su nombre ya está en el radar de muchos.