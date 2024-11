¿Quién es Lars Friis? El entrenador de Sparta Praga en Champions League La carrera de un hombre de fútbol que trascendió las lesiones para convertirse en un referente en los banquillos europeos.

Frederik Friis es un nombre que resuena con fuerza en los círculos del fútbol danés, y su trayectoria, aunque inicialmente marcada por la adversidad, ha evolucionado de tal manera que ha dejado una huella profunda en el mundo de los entrenadores. Nacido en Feldborg, Dinamarca, Friis comenzó su andadura futbolística en el club local Feldborg-Haderup IF, donde rápidamente se destacó por su notable habilidad técnica y su pasión por el juego, a pesar de no ser un atleta particularmente rápido ni físicamente imponente. Desde esos primeros años en las categorías inferiores, demostró una gran capacidad para adaptarse a diferentes roles en el campo, jugando tanto como defensor central como centrocampista, lo que ya anticipaba su visión de juego estratégica.

Los primeros pasos como futbolista: un sueño truncado por la lesión

El comienzo de la carrera de Friis como futbolista parecía prometedor. Tras formarse en las divisiones juveniles del Feldborg-Haderup IF y del Aulum IF, en una efterskole cercana, su talento no pasó desapercibido. Pronto se unió al Ikast FS, donde compitió en los niveles juveniles más altos. Más tarde, dio el salto a las categorías inferiores del FC Midtjylland, uno de los clubes más importantes del fútbol danés, donde continuó su formación. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él.

A pesar de su esfuerzo y dedicación, una grave lesión en el ligamento cruzado de la rodilla a los 23 años truncó su prometedora carrera como futbolista. El impacto de esta lesión significó el final de su vida como jugador profesional, un golpe duro para cualquier joven deportista con ambiciones. Pero en lugar de rendirse, Friis encontró en ese revés una oportunidad para reinventarse.

El nacimiento de un entrenador: la transición de Friis al banquillo

Lejos de alejarse del fútbol, Frederik Friis canalizó su amor por el deporte hacia una nueva pasión: la dirección técnica. En 1999, dio sus primeros pasos en el mundo de los entrenadores al unirse al cuerpo técnico del FC Midtjylland, el club donde había formado parte de las categorías inferiores. A lo largo de los años, Friis desarrolló un conocimiento profundo del juego y adquirió experiencia en varias facetas del entrenamiento. Este trabajo le permitió adquirir una reputación como un técnico con gran capacidad para trabajar con jóvenes talentos, y su dedicación le permitió ascender dentro del cuerpo técnico.

Su primer gran salto llegó en 2015, cuando dejó el FC Midtjylland tras 16 años de servicio. Este periodo fue crucial para su carrera, pues aprendió al lado de grandes nombres como Glen Riddersholm, con quien posteriormente trabajaría como asistente en el Aarhus. La relación con Riddersholm sería fundamental, pues a partir de 2016, Friis se convirtió en su asistente en Aarhus, donde contribuyó al desarrollo del club danés hasta 2017. Más tarde, volvería a unirse a Riddersholm en el Brentford, en el fútbol inglés, donde pasó más de un año trabajando con las categorías inferiores.

Viborg: la primera gran oportunidad como entrenador principal

En enero de 2021, Friis recibió su primera gran oportunidad como entrenador principal al firmar con el Viborg FF, un club que en ese momento se encontraba en la Primera División de Dinamarca. Bajo su dirección, el Viborg protagonizó una de las historias más sorprendentes del fútbol danés en la temporada 2020-21, logrando el ascenso a la Superliga de Dinamarca tras ganar la temporada regular de la división inferior. Esta hazaña, en la que se destacó su capacidad para sacar lo mejor de un grupo que muchos consideraban limitado, consolidó a Friis como uno de los entrenadores más prometedores de la liga.

Ya en la Superliga, Friis continuó demostrando su valía. En su primera campaña en la élite, el Viborg sorprendió a todos al finalizar en el octavo lugar, un resultado mucho mejor de lo esperado para un club recién ascendido. Este logro consolidó aún más su reputación como un entrenador capaz de gestionar equipos de manera eficiente y con un enfoque táctico preciso, que hacía de la disciplina y el orden sus principales armas.

Aalborg y un paso atrás: la transición a un desafío mayor

En marzo de 2022, Friis dio un paso adelante en su carrera al firmar con el Aalborg BK, un club con más historia en la Superliga danesa. Sin embargo, la temporada 2022-23 no fue favorable para el equipo, y tras un inicio complicado, el Aalborg decidió destituirlo en septiembre del mismo año. Este revés fue doloroso para el técnico, pero como ha demostrado a lo largo de su carrera, no era alguien dispuesto a dejar que un fracaso definiera su camino.

El salto internacional: Sparta Praga y el camino hacia la gloria

En diciembre de 2022, Friis asumió un nuevo desafío internacional al unirse al Sparta Praga, uno de los clubes más importantes de la República Checa, como asistente técnico de Brian Priske. El trabajo de Friis en el club checo le permitió ganar una experiencia invaluable en competiciones europeas, y cuando Priske dejó el club en 2024 para tomar las riendas del Feyenoord en los Países Bajos, Friis fue promovido a entrenador principal.

Desde su ascenso al primer equipo del Sparta Praga, el técnico danés ha demostrado una gran capacidad para adaptar su estilo de juego a un nivel más alto, enfrentando desafíos tanto en la liga checa como en competiciones internacionales. Su primer año al mando del Sparta Praga promete ser una prueba de fuego para su carrera, pero su historial de éxitos, tanto a nivel nacional como internacional, hace que muchos lo consideren preparado para este gran reto.

Un entrenador meticuloso y pragmático

A lo largo de su carrera, Frederik Friis ha sido conocido por su meticuloso enfoque táctico y su capacidad para organizar a sus equipos de manera efectiva. Aunque no tiene la fama de algunos entrenadores más carismáticos, su visión de juego y su habilidad para adaptarse a las circunstancias lo han convertido en un estratega respetado. Su estilo de liderazgo se basa en la disciplina, la confianza en los jugadores y un profundo conocimiento del juego. Su carrera, desde sus inicios como jugador hasta su actual puesto como entrenador de un club de élite como el Sparta Praga, es un testimonio de su dedicación y pasión por el fútbol.

La trayectoria de Frederik Friis, desde un joven futbolista prometedor hasta convertirse en un destacado entrenador de fútbol, es un claro ejemplo de resiliencia y determinación. A pesar de los desafíos que la vida le presentó, Friis nunca abandonó su amor por el fútbol y, con el tiempo, logró una carrera que muchos consideran ejemplar. A medida que se asienta como entrenador principal en el Sparta Praga, el futuro parece brillante para este técnico danés, cuyo viaje ha sido tan fascinante como sus logros.