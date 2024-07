La Selección Argentina se prepara para los Juegos Olímpicos de París 2024 con una combinación de jóvenes talentos y experimentados veteranos. Entre estos últimos destacan Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli, tres figuras clave que aportarán su experiencia y calidad al equipo en busca de la medalla de oro.

Julián Álvarez, delantero del Manchester City, es uno de los jugadores más prometedores de su generación. Con solo 24 años, Álvarez ya ha dejado una marca significativa tanto en la liga inglesa como en la selección nacional. Sus habilidades técnicas, velocidad y capacidad para definir en momentos cruciales lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa. Álvarez se destaca por su versatilidad, pudiendo jugar como delantero centro o en las bandas, lo que proporciona una opción táctica valiosa para el entrenador.

Datos Clave:

🚨🚨| JUST IN: Julian Alvarez wants to LEAVE Manchester City! 🔵⛔

He and his family prefer a warmer climate, and he also wants more playing time.

Man City is asking for about £60M plus £17M in add-ons.

[@SamLee] pic.twitter.com/ZimaN2GpX5

— CentreGoals. (@centregoals) July 25, 2024