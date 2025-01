Raúl Jiménez, el “Lobo” mexicano, es un símbolo de superación en el fútbol mundial. Tras enfrentar una fractura de cráneo en 2020 que casi le costó la vida, y años de incertidumbre, el delantero ha renacido para ser considerado el mejor futbolista mexicano en el extranjero en la actualidad. Su reciente actuación con el Fulham, marcada por un histórico doblete, lo reafirma como una figura clave en la Premier League.

El pasado domingo, Jiménez anotó dos goles en el empate 3-3 del Fulham frente al Ipswich Town, en la jornada 20 de la Premier League 2024/25. Estas anotaciones lo colocaron como el máximo goleador mexicano en la historia de la liga inglesa con 55 goles, superando los 53 tantos de Javier “Chicharito” Hernández.

Desde el inicio de la temporada, el delantero de Tepeji del Río ha jugado todos los partidos del Fulham, destacando como titular en 15 de ellos y acumulando 8 goles en su cuenta personal. Este rendimiento no solo consolida su posición como el hombre de confianza del técnico Marco Silva, sino que también lo ha catapultado a la cima del fútbol mexicano en el extranjero.

La historia de Jiménez es, ante todo, una lección de resiliencia. El 29 de noviembre de 2020, un choque de cabezas con David Luiz le provocó una fractura de cráneo que lo dejó al borde de la muerte. Tras ese trágico episodio, enfrentó una recuperación larga y compleja que incluyó cirugías y meses de rehabilitación. En aquel momento, pocos creían en su regreso al fútbol profesional.

A su lesión cerebral se sumaron problemas físicos como una pubalgia, que retrasaron su retorno al máximo nivel. En el mercado de transferencias, pasó de ser valorado en 50 millones de euros a solo 5 millones, un reflejo de las dudas que rodeaban su futuro. Además, perdió su lugar en la Selección Mexicana, quedó relegado en su club anterior, los Wolves, y fue objeto de burlas tanto de aficionados como de medios de comunicación.

Pese a los obstáculos, Jiménez encontró en el Fulham el escenario ideal para relanzar su carrera. En un equipo que pelea en la zona media-alta de la Premier League, ha recuperado su confianza y se ha convertido en un jugador determinante. Este resurgir no solo lo ha devuelto a los reflectores, sino que también ha restaurado su valor como uno de los máximos referentes del fútbol mexicano en Europa.

