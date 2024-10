Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado, el Santiago Bernabéu será escenario de un nuevo capítulo en la rivalidad histórica entre Real Madrid y Barcelona, ​​con el añadido de dos figuras de prestigio en los banquillos: Carlo Ancelotti y Hansi Flick. Por primera vez, ambos técnicos se medirán en un Clásico, cada uno liderando a sus equipos con tácticas renovadas y la responsabilidad de llevar el enfrentamiento más esperado del fútbol español al siguiente nivel.

Una de las particularidades de este Clásico será la ausencia de dos de los arqueros más influyentes de la última década: Thibaut Courtois y Marc-André ter Stegen. La baja del portero belga en el Madrid será suplida por Andriy Lunin, quien ha demostrado solvencia en encuentros recientes. Del lado azulgrana, será Iñaki Peña quien tomará el relevo de Ter Stegen, enfrentándose a un desafío de máxima envergadura. Ambos equipos apostatarán por la seguridad en el arco, aunque deberán afrontar sin el factor decisivo de sus arqueros titulares.

