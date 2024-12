Real Madrid vs Pachuca: Alineaciones confirmadas para la Final de la Copa Intercontinental El Real Madrid enfrenta una nueva final internacional contra Pachuca, buscando consolidar su dominio mundial.

18/12/2024 · 10:40 AM

Una final con historia y desafíos

El Real Madrid está listo para disputar una nueva final internacional este miércoles 18 de diciembre, enfrentándose al Pachuca en el Estadio Lusail de Doha. La final de la Copa Intercontinental 2024 será un duelo de estilos y ambiciones, con los Merengues buscando afianzar su hegemonía global y los Tuzos soñando con un golpe histórico.

Carlo Ancelotti, técnico del conjunto español, sabe que este partido llega en un momento de irregularidad para su equipo, pero confía en sus figuras clave, especialmente en el posible regreso de Kylian Mbappé, quien arrastra molestias físicas. Por su parte, Guillermo Almada, entrenador de Pachuca, apuesta por la solidez de su equipo, liderado por el venezolano Salomón Rondón, para dar la sorpresa en Qatar.

Dudas y certezas en el once Merengue

La presencia de Kylian Mbappé en la alineación titular es la gran incógnita en el Real Madrid. Ancelotti ha sido claro: solo arriesgará al delantero francés si su condición física lo permite.

“Mbappé es un jugador fantástico, pero no ha alcanzado su mejor nivel aún. Si está en condiciones y no hay riesgo, jugará. En caso contrario, no tomaremos riesgos innecesarios”, declaró el técnico italiano en conferencia de prensa.

El equipo español también ha enfrentado críticas en las últimas semanas debido a sus resultados en competiciones como la Champions League y LaLiga. Sin embargo, Ancelotti asegura que el vestuario está enfocado en esta final. “No he perdido el control. Estos momentos difíciles son normales en una temporada larga. Lo importante es estar vivos y competitivos”, afirmó.

Posible alineación del Real Madrid:

Portero: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois Defensa: Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni o Raúl Asencio, Fran García

Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni o Raúl Asencio, Fran García Mediocampo: Federico Valverde, Eduardo Camavinga o Luka Modric, Jude Bellingham, Brahim Díaz

Federico Valverde, Eduardo Camavinga o Luka Modric, Jude Bellingham, Brahim Díaz Delantera: Vinicius Jr. y Arda Güler o Kylian Mbappé

Director técnico: Carlo Ancelotti

Pachuca sueña con la hazaña

El Pachuca llega a esta final con la motivación de haber superado a equipos como Botafogo en su camino al título de la Concacaf y ahora enfrenta al gigante europeo. Almada, consciente del favoritismo del Real Madrid, se mostró optimista:

“Sabemos que enfrentamos al equipo más mediático del mundo, pero las finales son especiales. Pachuca tiene lo suyo y hemos demostrado que podemos competir al máximo nivel”, señaló el estratega uruguayo.

El equipo mexicano cuenta con Salomón Rondón como su arma principal. El delantero venezolano ha sido clave en el ataque de los Tuzos y será fundamental para romper la sólida defensa blanca.

Posible alineación de Pachuca:

Portero: Carlos Agustín Moreno

Carlos Agustín Moreno Defensa: Gustavo Cabral, Bryan González, Luis Rodríguez, Andrés Micolta

Gustavo Cabral, Bryan González, Luis Rodríguez, Andrés Micolta Mediocampo: Pedro Pedraza, Arturo González, Alan Bautista, Elías Montiel

Pedro Pedraza, Arturo González, Alan Bautista, Elías Montiel Delantera: Oussama Idrissi, Salomón Rondón

Director técnico: Guillermo Almada

Un duelo para el recuerdo

El Real Madrid no pierde una final internacional desde el año 2000, cuando cayó ante Boca Juniors en Japón. Ahora, Pachuca buscará emular aquella gesta histórica, mientras que los Merengues intentarán reafirmar su estatus como el rey de las finales globales.

Todo está listo en Doha para un enfrentamiento que promete emociones, con figuras de renombre, estrategias opuestas y el sueño de la gloria. ¿Será un nuevo capítulo dorado para el Real Madrid o el inicio de una nueva era para Pachuca? La respuesta, en el césped del Estadio Lusail.