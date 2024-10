Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo 16 de octubre de 2024, a las 20:00 horas, la selección de República Dominicana se enfrentará a Ecuador en el esperado partido del Grupo A de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA República Dominicana 2024. Este encuentro marcará el debut de la nación caribeña en un torneo de esta magnitud, siendo anfitriona de la competición por primera vez en su historia.

El partido tendrá lugar en el Estadio Cibao FC en Santiago de los Caballeros, un recinto que se espera esté lleno de aficionados locales ansiosos por ver a su equipo competir contra una selección ecuatoriana con experiencia en torneos internacionales juveniles. Este enfrentamiento promete ser emocionante, ya que ambas selecciones buscan comenzar con buen pie en un grupo que también incluye a potencias del fútbol femenino juvenil como Alemania y Japón.

The calm before the storm. 🤨💨 pic.twitter.com/iYWldB4Dae

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 8, 2024