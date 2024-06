Salomón Rondón y su futuro El delantero de 34 años de edad declaró sobre su futuro dentro de la selección nacional a pocas horas del debut ante Ecuador.

El día de hoy, La Vinotinto hará su debut en la Copa América al enfrentarse a Ecuador en Santa Clara, California. Será en un encuentro que levante muchas expectativas de parte del fanático venezolano, que está ilusionado luego de los últimos resultados obtenidos en las eliminatorias para el mundial.

Pese a que el conjunto dirigido por Fernando “Bocha” Batista está repleto de jóvenes talentos como “Tuti” Andrade, Yangel Herrera, Yeferson Soteldo y Nahuel Ferraresi, también cuenta con la experiencia de jugadores veteranos como el capitán Tomás Rincón y el delantero José Salomón Rondón.

El máximo goleador histórico de La Vinotinto, próximo a cumplir 35 años, atraviesa un buen momento deportivo tras consagrarse campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf con Pachuca, siendo además el máximo goleador del torneo. Rondón ha sido un pilar fundamental para su club y espera llevar esa misma energía y eficacia a la selección venezolana en la Copa América 2024.

Salomón Rondón habló recientemente con La Vinotinto TV sobre su futuro en la selección venezolana y expresó sus sentimientos con respecto a los próximos torneos. “Son emociones encontradas porque me queda la Copa América y lo que queda de las Eliminatorias. Si las lesiones me respetan y todo sale bien, lo último que quiero es ir al Mundial de 2026. Sería la mejor despedida que puede tener un jugador de selección. Considero y sé que hay una generación de relevo. Si puedo estar dos o tres años más, lo haré. Pero me gustaría acompañar a esa generación de relevo y enseñar”, comentó el ariete.

🥹🇻🇪 Salomón Rondón: "Me queda esto y lo que queda de la Eliminatoria con la selección. Si las lesiones me respetan y todo va bien, lo último que quiero es ir al Mundial. Esa sería la mejor despedida de un jugador. Tiene que existir la generación de relevo". 📽️ La Vinotinto TV pic.twitter.com/qVDJh0gSdY — Manuel Alejandro Ramírez (@manuramirez95) June 22, 2024

Rondón ya acumula 41 goles en 104 partidos con La Vinotinto. En la última campaña con Pachuca, de la Liga MX, convirtió 21 tantos en 28 compromisos. Ahora, 13 años después de su debut en la Copa América de Argentina 2011, buscará trasladar ese buen momento a la Copa América 2024 y liderar a Venezuela hacia el éxito en el torneo continental.