El mundo del fútbol se encuentra en un momento agridulce tras el anuncio de Sergi Roberto de su salida del FC Barcelona, justo cuando la emoción de los Juegos Olímpicos aún llena el aire. Con una carrera marcada por la dedicación y el éxito, Roberto ha sido una pieza clave en el engranaje del club catalán durante más de una década, y su partida deja un vacío en el equipo que será difícil de llenar.

🔵🔴 Sergi Roberto: “Barça is and will always be the club of my life”.pic.twitter.com/n69tbbF8lC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024