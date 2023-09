“No Messi, no party”, Inter Miami perdió la final de la US Open Cup Las Garzas no pudieron conseguir su segundo título al caer como locales con el Houston Dynamo.

Houston Dynamo derrotó en el DRV PNK Stadium a las Inter Miami en la final de la US Open Cup gracias a los goles de Griffin Dorsey y Amine Bassi, ambos en la primera mitad. El equipo que preside David Beckham no contó con sus maximas figuras por lesión. El conjunto visitante fue superior en todo el partido y aprovechó las ausencias de Leonel Messi y Jordi Alba. Sin embargo, las 'Garzas' lucharon hasta el final mientras el capitán miraba el juego desde el palco acompañado por su familia. El encuentro se disputó en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale y Lionel Messi, que no se recuperó de la molestia muscular, no fue convocado para el partido decisivo. El equipo texano sorprendió a Inter Miami y con goles de Griffin Dorsey y Amine Bassi se fué al descanso 2-0 arriba. El Tata Martino realizó dos modificaciones para intentar dar vuelta el resultado. A la cancha el ecuatoriano Dixon Arroyo en lugar de Diego Gómez y el venezolano Josef Martínez por Robert Taylor. Fué el propio Josef Martínez que marcó el descuento en los últimos minutos para poner algo de emoción sobre el final en busca de un milagro que finalmente no ocurrió. No hubo tiempo para más y Houston terminó alzando su segunda copa en el certamen estadounidense. Messi vió el juego desde el palco El capitán del equipo ya conquistó la Leagues Cup el pasado 19 de agosto y se convirtió en el futbolista más ganador de la historia con 44 trofeos. Sin embargo, no pudo sumar una nueva copa a su vitrina Pese a la ausencia confirmada a último momento, hubo un gran clima en el DRV PNK Stadium, los fanáticos de Inter Miami llenaron el estadio para ver la final ante Houston Dynamo.