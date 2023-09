¿Neymar deja Arabia para jugar en Sudamérica? Según trascendió, el contrato del brasilero sería muy distinto al que se filtró y por eso arribaría a un equipo este lado del planeta

Ha pasado poco más de un mes de la impactante presentación de Neymar en el Al-Hilal de Arabia Saudita y ya aparecieron los primeros conflictos, al punto de que salieron a la luz rumores de una posible vuelta a Brasil mucho antes de lo pensado. Primero por la convocatoria a su selección pese a estar lesionado y después comenzó a rumorearse que había pedido la destitución de Jorge Jesús, el entrenador del equipo. Ahora, en medio de tanto supuesto surge una nueva teoría: en Brasil aseguran que el crack tiene planeado volver a Santos para prepararse para el Mundial 2026

Según un periodista brasileño, el astro habría firmado un contrato por un año y no cuatro como se dijo en principio. “Recibí la información de que no firmaron un contrato de cuatro años con los sauditas sino de un año para así poder regresar (al Santos) un año antes del Mundial, como lo hizo Robinho en 2010”, aseguró Ademir Quintino, que luego, agregó: “Neymar se acercó a Santos y pidió volver. Tengo amigos en común con Neymar, a quienes no nombraré, pero él tiene un deseo muy fuerte de regresar al Santos. Neymar Pai y Neymar Jr dijeron a estos amigos que no habían firmado un contrato de cuatro años con los saudíes para regresar un año antes del Mundial de Santos”.

Neymar dejó el Peixe en 2013 cuando fue fichado por el Barcelona y ahora tendría la intención de volver a finales de la próxima temporada para realizar una preparación adecuada para jugar el Mundial de Estados Unidos, Canada y Méximo 2026 con Brasil. A poco más de un mes de su llegada a Al Hilal, el brasileño volvió a estar en foco de todos y no por cuestiones futbolísticas. Esta vez se filtró que habría conflictos internos y se habría cruzado principalmente con su entrenador, Jorge Jesús.

Todo se habría iniciado después del debut, con poco brillo, en la Champions League de Asia, donde el Al Hilal empató 1-1 con el Navbahor Namagan. Ney no pudo mostrar su mejor versión en el partido y encima debería haber sido expulsado. Según informó Sport Italia, el jugador y el técnico habría tenido una fuerte discusión en el vestuario. Ni el club, ni ninguno de las dos partes involucradas se refirieron a la presunta pelea.