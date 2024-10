Aurelien Tchouameni, flamante capitán de la selección francesa, tomó la palabra en la rueda de prensa previa al duelo contra Bélgica y no dudó en respaldar a Kylian Mbappé, quien ha sido blanco de críticas tras ser visto en Estocolmo mientras Francia jugaba contra Israel en la Nations League. Tchouameni minimizó la polémica, alegando que la situación ha sido sobredimensionada y reafirmó el compromiso de Mbappé con el equipo nacional.

🚨🗣️Aurélien Tchouaméni: “Kylian Mbappé’s trip to Stockholm? I think we overdo it a lot. We know that when it comes to Kylian, it takes on greater dimensions. Kylian’s love for the national team no longer needs to be proven.” pic.twitter.com/KJATrmktkw

“Creo que se le está dando demasiada importancia a lo que ocurrió con Kylian. Todo lo que hace o deja de hacer se exagera. Sabemos que su amor por la selección francesa es innegable. Nos mandó mensajes a todos preguntando cómo iba todo. Estamos deseando que vuelva al equipo”, afirmó el mediocampista del Real Madrid.

El delantero del Paris Saint-Germain no estuvo presente en el partido de Francia debido a una decisión técnica, pero su viaje personal a Suecia encendió la polémica en algunos medios. Tchouameni, sin embargo, dejó claro que la atención mediática sobre Mbappé suele distorsionar los hechos. “Hablamos de él antes, durante y después del partido. Lo importante es que todos sabemos cuánto significa la selección para Kylian”, añadió el jugador.

En cuanto a la Nations League, Tchouameni reconoció que no tiene el peso histórico de competiciones como la Eurocopa o el Mundial, pero destacó la importancia de competir con el mismo compromiso. “No es la competición del siglo, pero cada vez que te pones la camiseta de Francia, debes darlo todo. Estoy contento de haber sumado este título a mi palmarés, aunque no se puede comparar con la Euro o el Mundial”, explicó.

Sobre la rivalidad con Bélgica, Tchouameni recordó los recientes enfrentamientos, en especial la victoria de Francia en los octavos de la Eurocopa pasada. Anticipando el ambiente hostil en Bruselas, el capitán dijo: “Estamos preparados para lo que venga. La clave será centrarnos en nuestro propio juego”.

El entrenador de la selección, Didier Deschamps, también abordó la situación de Mbappé en la rueda de prensa. Deschamps defendió al jugador, señalando que tiene derecho a manejar su vida privada como considere, y criticó la invasión constante en la intimidad de figuras como Mbappé. “Kylian hace lo que quiere en su vida personal. Su problema es que su vida privada nunca es realmente privada, y eso genera ruido innecesario”, sentenció Deschamps.

🗣️ Deschamps on Tchouaméni’s press conferences as Captain: “Knowing Aurélien, he has the ability to express himself. I think he will not be a “good customer” for you (media). He has experience, so he won't give a bait that will set the press on fire later.” pic.twitter.com/yPlYtEqbXV

