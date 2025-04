Todas las bajas del Internacional para enfrentar a Bahía por Copa Libertadores Internacional golpeado por lesiones: las ausencias que marcarán su debut en la Copa Libertadores frente a Bahía

03/04/2025 · 09:44 AM

El esperado debut de Internacional en la Copa Libertadores 2025 no será sencillo. El equipo de Porto Alegre enfrenta un inicio complicado al visitar este jueves al Bahía en el primer duelo de brasileños de la fase de grupos. Mientras el Tricolor del grupo City se presenta con su equipo titular casi completo, el cuadro colorado llega a este encuentro con varias bajas importantes que pondrán a prueba su fortaleza.

Bahía, que regresa a la competencia después de 36 años de ausencia, tendrá una baja relevante, pero no tan determinante. El mediocampista uruguayo Michel Araújo, pieza clave en el esquema de su entrenador Rogério Ceni, no podrá estar presente debido a una lesión en la parte posterior del muslo, por lo que su regreso aún está pendiente. Sin embargo, el Tricolor contará con otros nombres de peso como el volante Éverton Ribeiro, quien fue parte de la selección brasileña en el Mundial de 2022, y el goleador uruguayo Lucho Rodríguez, que promete ser una amenaza para la defensa rival.

Por otro lado, Internacional no la tendrá fácil. Aunque las expectativas estaban altas por el regreso de Gabriel Carvalho, el mediocampista ofensivo no podrá estar en el campo tras una larga recuperación de una fractura en el pie izquierdo. A pesar de haber regresado a los entrenamientos, el joven de 17 años aún no estará disponible, y se espera que haga su aparición con el club recién este fin de semana en el Campeonato Brasileño frente a Cruzeiro.

A Carvalho se le suman otras bajas significativas en el plantel. El técnico Roger Machado no podrá contar con los atacantes Lucca y Bruno Tabata. Aunque se esperan novedades sobre el estado de este último, el regreso de Tabata aún no está confirmado para este encuentro. Además, la última baja en la fila de lesionados es la del arquero Sergio Rochet, quien sufrió una fractura en la mano el pasado sábado durante el partido contra Flamengo. Junto a Rochet, también se encuentran fuera de acción los defensores Gabriel Mercado, Clayton Sampaio y Victor Gabriel, así como los mediocampistas Bruno Gomes y Gustavo, lo que deja al equipo sin opciones para cubrir varias posiciones clave en su once inicial.

Con tantas ausencias, Internacional intentará hacer frente a este desafío con los siguientes jugadores: Anthoni en la portería, acompañado por una defensa que incluirá a Aguirre, Vitão, Juninho y Bernabei. En el mediocampo, Fernando, Bruno Henrique y Alan Patrick buscarán organizar el juego, mientras que Wesley, Vitinho y Borré serán los encargados de generar peligro en ataque.

El partido, que se jugará en el Estadio Arena Fonte Nova de Salvador, promete ser intenso. Bahía, respaldado por su hinchada y la ventaja de la localía, buscará aprovechar las ausencias del Colorado para dar el primer golpe en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Alineaciones probables:

Bahía: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Santiago Ramos, Luciano Juba; Jean Lucas, Éverton Ribeiro, Caio Alexandre; Ademir, Luciano Rodríguez y Erick Pulga (o Willian José). Entrenador: Rogério Ceni.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick; Wesley, Vitinho y Borré. Entrenador: Roger Machado.

Árbitro: Piero Maza (Chile), asistido por Juan Serrano y Alejandro Molina.

Estadio: Arena Fonte Nova, Salvador.

Hora: 19:00 hora local (22:00 GMT).

Este jueves, el fútbol de la Copa Libertadores se encuentra en su punto más alto, y el enfrentamiento entre Bahía e Internacional, aunque marcado por las ausencias, promete ser una batalla crucial para ambos equipos.