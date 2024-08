¿Qué es la Copa Mundial de clubes 2025?: equipos que participarán, formato del torneo y país donde se jugará La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 es un torneo de 32 equipos de las seis confederaciones continentales que marcará un antes y un después en el futbol histórico

La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 marcará el comienzo de una nueva era en el fútbol internacional de clubes. Este torneo, que contará con la participación de 32 equipos de las seis confederaciones continentales, se disputará por primera vez en Estados Unidos. Será una edición histórica, no solo por su ubicación, sino también por el innovador formato que se implementará.

Un torneo global en territorio estadounidense

Estados Unidos acogerá este prestigioso torneo, ocupando el espacio en el calendario internacional que anteriormente pertenecía a la Copa FIFA Confederaciones. Aunque la fecha exacta aún no se ha confirmado, se sabe que la competición se celebrará durante el periodo reservado para este evento en el calendario internacional masculino. La estructura del torneo cambiará drásticamente, asemejándose al formato de la Copa Mundial de la FIFA para selecciones, con la participación de 32 clubes que competirán cada cuatro años.

🏆FIFA CLUB WORLD CUP 2025

✅30/32 🇦🇷Boca Juniors se CLASIFICA al Mundial de Clubes de 2025 y solo quedan 2 Equipos para completar el torneo. Solo queda Confirmar el Equipo Anfitrión que se espera que sea el Campeón de la MLS 2025 o una Tabla General Acumulada de la Liga🇺🇸 pic.twitter.com/4I7KE9NLG4 — CONCACAF Zone (@TodoConcacaf) August 23, 2024

Estructura del torneo

Los 32 equipos participantes se dividirán en ocho grupos de cuatro, con la regla de que no podrá haber más de un equipo de la misma confederación en cada grupo, a excepción de la UEFA, que podrá tener hasta dos equipos en cuatro de los grupos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, que se jugarán en un formato de eliminación directa. En caso de empate durante los noventa minutos reglamentarios, no habrá tiempo extra; el partido se definirá directamente en una tanda de penales. Cabe destacar que no se disputará un partido por el tercer lugar.

Este formato garantiza que cada equipo jugará un mínimo de tres partidos, mientras que aquellos que lleguen a la final disputarán un total de siete encuentros, añadiendo un nivel significativo de competitividad al torneo.

Los equipos participantes: representantes de la élite mundial

El torneo contará con la presencia de algunos de los clubes más prestigiosos del mundo. Entre los representantes de África estarán Al-Ahly de Egipto y Wydad Casablanca de Marruecos, entre otros. Sudamérica contará con equipos históricos como Palmeiras, River Plate, y Boca Juniors. Asia estará representada por clubes como Al-Hilal de Arabia Saudita y Urawa Red Diamonds de Japón. Europa tendrá una presencia dominante con 12 cupos, incluyendo a gigantes como Chelsea, Real Madrid, Manchester City, y Bayern Múnich. Además, América del Norte, Centroamérica y el Caribe estarán representadas por equipos como Monterrey y Seattle Sounders, mientras que Auckland City de Nueva Zelanda será el representante de Oceanía.

VA TOMANDO FORMA EL MUNDIAL DE CLUBES 2025. Con la clasificación de BOCA, ya tenemos confirmados 30 equipos… ¡Solo quedan 2 cupos pendientes! pic.twitter.com/5QuxqKV1KL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2024

Expectativas y proyecciones

La Copa Mundial de Clubes 2025 no solo será un escaparate del talento futbolístico global, sino que también presentará un nuevo desafío para los clubes que compiten por el prestigioso título. El nuevo formato promete una mayor competitividad y un atractivo global sin precedentes, estableciendo un estándar elevado para las futuras ediciones del torneo. Los fanáticos del fútbol alrededor del mundo estarán atentos a este evento revolucionario, que promete redefinir el panorama del fútbol de clubes a nivel internacional.