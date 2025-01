El fútbol europeo sigue su curso con una nueva edición de la Copa de la Liga de Inglaterra, que traerá un partido de alta tensión este 8 de enero de 2025. El Tottenham Hotspur, dirigido por el técnico griego Ange Postecoglou, se enfrentará al Liverpool en el partido de ida de las semifinales de la competición. El conjunto de Merseyside, encabezado por Arne Slot, busca alcanzar la final para conseguir su 11º trofeo en la historia del torneo, mientras que los Spurs sueñan con una remontada que les permita dar el golpe en la mesa y alcanzar el ansiado partido decisivo en Wembley.

El enfrentamiento se disputará en el emblemático estadio de Tottenham a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia). El árbitro del encuentro será Stuart Attwell, y el encuentro será transmitido por ESPN y Disney Plus (Planes Estándar y Premium).

