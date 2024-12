El FC Bayern, en alianza con la fintech Global66, ha lanzado la segunda edición de su programa “Tu Talento es Global”, una iniciativa diseñada para descubrir y potenciar jóvenes promesas del fútbol en Sudamérica. Este proyecto brinda a adolescentes de entre 15 y 17 años la oportunidad de mostrar sus habilidades y entrenar con el equipo juvenil del reconocido club alemán, abriendo puertas hacia una posible carrera profesional en el fútbol de élite.

Según Santiago Mejía, country manager de Global66 en Colombia, el programa reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo juvenil, mientras que Dee Kundra, managing director de las Américas en FC Bayern, destacó el potencial futbolístico que existe en la región.

La primera edición del programa fue un éxito rotundo, con más de 400 jóvenes evaluados y 12 seleccionados para viajar a Alemania. Entre ellos destacó el colombiano Daniel Medina, quien logró unirse a la Global Academy del FC Bayern y hoy avanza en su formación deportiva en Europa. “Entrenar en Múnich fue el puente hacia nuevas experiencias y oportunidades que jamás imaginé”, señaló Medina.

