Your browser doesn’t support HTML5 audio

James Rodríguez ha sido sinónimo de excelencia y determinación con la selección colombiana durante los últimos diez años. Desde su memorable actuación en el Mundial de Brasil 2014 hasta su reciente estelar desempeño en la Copa América 2024, James ha demostrado consistentemente su calidad y compromiso con la camiseta nacional.

James Rodríguez received a standing ovation from the whole stadium 👏🇨🇴 pic.twitter.com/aHe3CPQv6h

— 433 (@433) June 29, 2024