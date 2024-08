El Real Madrid ha recibido un acercamiento por parte de un fondo de inversión saudí con el objetivo de negociar por Vinicius Jr. La entidad blanca, liderada por Florentino Pérez, ha sido contundente en su respuesta: Vinicius no está disponible para negociaciones, y cualquier intento de llevarse al jugador pasa por abonar su cláusula de rescisión, la cual asciende a 1.000 millones de euros tras su última renovación.

El interés de Arabia Saudí surge en un momento donde Vinicius es considerado clave para el futuro del fútbol mundial. A pesar de la firme negativa del Real Madrid, fuentes cercanas al club han señalado que Vinicius, quien se muestra feliz en el equipo madrileño, está dispuesto a escuchar una oferta concreta antes de tomar una decisión definitiva. Sin embargo, este ofrecimiento aún no se ha materializado en una propuesta formal, aunque se espera que llegue en las próximas horas.

🚨 BREAKING ! SAUDI ARABIA OFFERS 1 BILLION IN 5 YEARS TO VINICIUS JR!! ️😳🇸🇦

Al-Ahli's Saudi club offers him THE BIGGEST CONTRACT IN THE HISTORY OF THE SPORTS 🤯 pic.twitter.com/77B7oH3GQg

— Ricky Marquis🇿🇲 (@rickymuzala) August 12, 2024