¿Y si te llama Messi? Carlos Slim, nuevo ‘refuerzo’ del Inter de Miami La empresa de comunicaciones Claro Enterprise Solutions se suma al efecto Messi y cierra un patrocinio millonario con Inter de Miami

14/08/2023 · 08:54 AM

El Inter de Miami no solo ha logrado fichajes de ensueño al traer del viejo continente a jugadores de la talla de Jordi Alba, Sergio Busquets, y al astro argentino y campeón del Mundo, Lionel Messi, sino que además atrae a los mejores patrocinadores del mundo como Aplle; en este este caso, el equipo presidido por Beckham ha firmado una sociedad con Claro Enterprise Solutions

“Claro Enterprise Solutions demuestra la importancia de los avances tecnológicos y se alinea con nuestra visión de llevar innovación y entretenimiento de clase mundial a nuestros fanáticos“, dijo Xavier Asensi, Director de Negocios del Inter Miami.

El ahora sponsor del equipo de Florida es un integrador global con más de 20 años de experiencia en el ámbito tecnológico. “Estamos emocionados de asociarnos con Inter Miami CF, un equipo que comparte nuestra pasión por el liderazgo y la excelencia”, mencionó Cesar Salazar, Director de Operaciones de Claro Enterprise Solutions.

América Móvil, perteneciente al famosos empresa Carlos Slim, anunció que, a través de su subsidiaria Claro Enterprise Solutions, firmó un acuerdo de patrocinio con el club Inter Miami CF. Exhibirá su logo en las pantallas de campo del equipo en el estadio DRV PNK, lo que le permitirá “llegar a una audiencia más diversa” con sus “soluciones de ciberseguridad y TI para cada negocio”, dijo la compañía.

Carlos Slim es el dueño de Grupo América movil

La asociación pretende alinear los objetivos mediáticos, tecnológicos y futbolísticos, de la mano de uno de los equipos del momento, pues la llegada del dorsal 10 causó euforia en los aficionados no solo del Inter sino de toda la MLS en sí.

Inter de Miami cambió su imagen:

Después de las declaraciones de Nick Marsman, ex portero del Inter, sobre que el equipo no estaba preparado para la llegada de un jugador como Leo, la directiva del conjunto estadounidense decidió concluir el contrato del guardameta holandés, pues el fichaje del experimentado argentino ha puesto en la mira al Miami de marcas importantes que no buscan expandir su negocio.