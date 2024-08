El fútbol saudí no ha ocultado su ambición de seguir atrayendo a las mayores estrellas del fútbol mundial, y Zinedine Zidane es, una vez más, el centro de atención. El legendario exentrenador del Real Madrid ha sido vinculado en repetidas ocasiones con un posible destino en el campeonato árabe, y ahora es el Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, quien lo tiene en la mira.

El arranque de temporada no ha sido el esperado para el Al Nassr. La dolorosa derrota en la Supercopa ante el Al Hilal, equipo liderado por Neymar, ha generado nerviosismo en la directiva del club, que no ve a Luis Castro, su actual técnico, capaz de llevar al equipo al nivel de competencia que se espera. La presión por lograr resultados inmediatos ha llevado al club a considerar un cambio en la dirección técnica, con Zidane como la opción preferida.

Cristiano Ronaldo, figura central en el proyecto deportivo del Al Nassr, ha dejado claro su apoyo a la llegada de Zidane. El portugués, que compartió exitosas temporadas con el francés en el Real Madrid, ve en él al líder ideal para encaminar al equipo hacia los títulos. Fernando Hierro, quien también está involucrado en la estructura deportiva del club como director deportivo, respalda esta posible incorporación, aunque la decisión final recaerá en la presidencia del club.

Zidane, quien ha tenido dos exitosas etapas al frente del Real Madrid, sigue siendo uno de los entrenadores más codiciados del mundo, y aunque su nombre ha estado relacionado con la selección francesa, la oportunidad de liderar un nuevo proyecto ambicioso en el fútbol saudí podría tentarlo a volver a los banquillos.

El desafío saudí

El fútbol saudí está apostando fuerte por elevar su nivel competitivo, y la llegada de Zidane podría ser el golpe de efecto que necesitan para consolidarse en la élite del fútbol mundial. Sin embargo, está por verse si Zidane está dispuesto a aceptar el desafío o si seguirá esperando una oportunidad en Europa.

La situación en el Al Nassr está en un punto crucial, y los próximos días serán decisivos para conocer el futuro del banquillo y del proyecto deportivo del club. Mientras tanto, el nombre de Zidane seguirá resonando con fuerza en los pasillos de la entidad saudí.

Cristiano Ronaldo asked Al-Nassr to sign Zinedine Zidane as the new head coach. Al-Nassr are in talks to dismiss Luis Castro, and they are looking for a new coach to lead the team.🔥📰Eduardo Inda pic.twitter.com/5FbF8TpX38

— Crucial DE Obadia (@CrucialObadia) August 27, 2024