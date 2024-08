El combate de cuartos de final en la categoría de boxeo de 57 kg de los Juegos Olímpicos de París 2024 promete ser un enfrentamiento emocionante entre Abdumalik Khalokov de Uzbekistán y José Quiles Brotons de España. Este análisis examinará los puntos fuertes, debilidades y las estrategias potenciales de ambos boxeadores.

Perfil y Estilo de Combate: Abdumalik Khalokov, reconocido como el máximo favorito para el oro en esta categoría, ha demostrado ser un boxeador formidable. Su estilo de combate combina técnica, velocidad y una notable habilidad para el contragolpe. Con una defensa sólida y un ataque preciso, Khalokov ha dominado en sus combates anteriores, destacándose por su capacidad para controlar el ritmo del combate y explotar las debilidades de sus oponentes.

🇺🇿Abdumalik Khalokov begins his hunt for Gold in Paris at 57kg tomorrow

The tournament favourite won last year's World Championships and is one of Uzbekistan's many medal hopefuls pic.twitter.com/ksMezL1RmZ

— Tokkerū (@ATokkers5) July 31, 2024