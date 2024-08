El boxeador uzbeko Abdumalik Khalokov, considerado el máximo favorito para ganar el oro en la categoría de 57 kg, se enfrentará al español José Quiles Brotons en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos 2024. Khalokov, nacido el 8 de diciembre de 1999, ha mostrado un impresionante desempeño en competencias previas, destacando su técnica, velocidad y potencia en el ring.

Khalokov ha tenido una carrera ascendente, acumulando victorias significativas en torneos internacionales. Su habilidad para adaptarse a diferentes estilos de combate y su preparación física lo han posicionado como un contendiente formidable. En su camino a los cuartos de final, Khalokov ha demostrado una excelente defensa y un golpeo preciso, factores clave que le han permitido dominar a sus oponentes.

