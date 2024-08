¿Cuáles son las estadísticas de Félix Auger-Aliassime? El rival de Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos Conoce las estadísticas del canadiense que disputa las semifinales frente a Carlos Alcaraz.

Félix Auger-Aliassime, una de las estrellas emergentes del tenis mundial, ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel con estadísticas impresionantes. Aquí, desglosamos su desempeño en el servicio y la devolución, así como sus logros recientes en títulos.

Estadísticas de Servicio

Aces: 3043

Dobles faltas: 1376

Porcentaje de primer servicio: 63%

Puntos ganados con el primer servicio: 76%

Puntos ganados con el segundo servicio: 50%

Puntos de break enfrentados: 1860

Puntos de break salvados: 63%

Juegos de servicio jugados: 4127

Juegos de servicio ganados: 84%

Puntos de servicio ganados en total: 66%

CAN'T STOP FELIX 🎾 With a win over Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime advances to the semi-finals and is guaranteed to play in a medal match 🙌 📸: Mark Blinch/COC pic.twitter.com/E765IxL8HP — Team Canada (@TeamCanada) August 1, 2024

Estadísticas de Devolución

Puntos ganados en la devolución del primer servicio: 30%

Puntos ganados en la devolución del segundo servicio: 48%

Oportunidades de break: 2173

Puntos de break convertidos: 37%

Juegos de devolución jugados: 4057

Juegos de devolución ganados: 20%

Puntos ganados en la devolución en total: 36%

Puntos totales ganados: 51%

Logros Recientes

Títulos en 2023:

Basel (Indoor/Hard)

Títulos en 2022:

Basel (Indoor/Hard)

Antwerp (Indoor/Hard)

Florence (Indoor/Hard)

Rotterdam (Indoor/Hard)

Felix Auger-Aliassime when playing for Canada: 🇨🇦 2022 ATP Cup champion (d. Zverev)

🇨🇦 2022 Davis Cup champion (d. Alcaraz, de Minaur, Musetti)

🇨🇦 2024 Olympics medal rounds (d. Medvedev, Ruud) There's Felix, and then there's 'I'm playing for something bigger than myself' Felix pic.twitter.com/zkOFxlTaat — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 1, 2024

Análisis del Rendimiento

Las estadísticas de Auger-Aliassime destacan su fortaleza en el servicio, con una notable capacidad para ganar puntos tanto en el primer como en el segundo servicio. Con un 76% de puntos ganados en el primer servicio y un 66% de puntos de servicio ganados en total, su servicio es una de sus armas más poderosas.

En cuanto a la devolución, aunque su porcentaje de puntos ganados en la devolución del primer servicio es relativamente bajo (30%), mejora significativamente en la devolución del segundo servicio (48%). Su capacidad para convertir oportunidades de break (37%) muestra su efectividad al capitalizar las oportunidades que se le presentan.

Preparación para las Semifinales Olímpicas

Auger-Aliassime se enfrenta a Carlos Alcaraz en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024, un duelo que promete ser intenso y altamente competitivo. Con su sólido historial de títulos en canchas duras y estadísticas de servicio y devolución robustas, Félix está bien posicionado para dar una pelea formidable contra uno de los jóvenes talentos más destacados del tenis actual.

Felix Auger Aliassime becomes the first Canadian player in history to reach the Olympics Semifinals in singles. Epic. 🇨🇦❤️ pic.twitter.com/Kka3QDLzAy — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 1, 2024

La combinación de su servicio potente, habilidades de devolución en mejora constante, y experiencia en torneos importantes, augura un emocionante encuentro en estas semifinales olímpicas. Los aficionados al tenis de todo el mundo estarán atentos para ver si Auger-Aliassime puede avanzar a la final y continuar con su impresionante trayectoria en el tenis mundial.