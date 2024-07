Carlos Alcaraz, el joven prodigio español, ha capturado la atención del mundo del tenis con una impresionante lista de logros en un corto período. Con tan solo 21 años, Alcaraz ya ha demostrado ser una fuerza dominante en el circuito, acumulando un total de 15 títulos, incluidos Grand Slams y Masters 1000.

Alcaraz ha conseguido 15 títulos hasta la fecha, distribuidos de la siguiente manera:

2024 (3 títulos)

2023 (6 títulos)

Never give up on your dreams! 🏆 For Carlos Alcaraz, one tennis player he grew up idolizing is now his teammate. Alcaraz, along with tennis legend Rafael Nadal, will represent Spain in Paris as they compete in tennis men’s doubles. The two snapped this photo together back in… pic.twitter.com/qxj7hSXUML

— TODAY (@TODAYshow) July 27, 2024