¿Cuáles son las estadísticas de Rafael Nadal? El legendario tenista español que participa en los Juegos Olímpicos El legendario jugador de la selección española defiende el manto en los Juegos Olímpicos. Conoce sus estadísticas acá.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Rafael Nadal es, sin duda, uno de los tenistas más exitosos y legendarios de la historia del tenis. Con una impresionante colección de títulos y estadísticas envidiables, ha dejado una huella imborrable en el deporte. A continuación, un repaso completo por los títulos y las estadísticas que definen su carrera.

Títulos de Nadal por Año

2022 (4 títulos)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

Acapulco (Exterior/Dura)

Australian Open (Exterior/Dura)

Melbourne (Exterior/Dura)

2021 (2 títulos)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

Barcelona (Exterior/Arcilla)

2020 (2 títulos)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

Acapulco (Exterior/Dura)

2019 (4 títulos)

US Open (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

2018 (5 títulos)

ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

Barcelona (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Exterior/Arcilla)

2017 (6 títulos)

Beijing (Exterior/Dura)

US Open (Exterior/Dura)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla)

Barcelona (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Exterior/Arcilla)

2016 (2 títulos)

Barcelona (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Exterior/Arcilla)

2015 (3 títulos)

Hamburg (Exterior/Arcilla)

Stuttgart (Exterior/Hierba)

Buenos Aires (Exterior/Arcilla)

The Greatest player of all time. 🐐 pic.twitter.com/KDgCXBNxYM — Rafael Nadal Fans Page (@jusvan28) July 26, 2024

2014 (4 títulos)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla)

Rio de Janeiro (Exterior/Arcilla)

Doha (Exterior/Dura)

2013 (10 títulos)

US Open (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla)

Barcelona (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)

Acapulco (Exterior/Arcilla)

Sao Paulo (Cubierta/Arcilla)

2012 (4 títulos)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

Barcelona (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Exterior/Arcilla)

2011 (3 títulos)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

Barcelona (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Exterior/Arcilla)

Rafael Nadal raises the Olympic Flame into the Parisian night sky. 🔥 The Olympic Torch Relay is almost complete. #Paris2024 #OpeningCeremony @RafaelNadal pic.twitter.com/XTHObVtImm — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

2010 (7 títulos)

Tokyo (Exterior/Dura)

US Open (Exterior/Dura)

Wimbledon (Exterior/Hierba)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Exterior/Arcilla)

2009 (5 títulos)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

Barcelona (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)

Australian Open (Exterior/Dura)

2008 (8 títulos)

Beijing Olympics (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)

Wimbledon (Exterior/Hierba)

London / Queen’s Club (Exterior/Hierba)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Hamburg (Exterior/Arcilla)

Barcelona (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Exterior/Arcilla)

2007 (6 títulos)

Stuttgart (Exterior/Arcilla)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

Barcelona (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)

WHAT A PICTURE. ❤️ pic.twitter.com/JEkTcrub0d — Rafael Nadal Fans Page (@jusvan28) July 26, 2024

2006 (5 títulos)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

Barcelona (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Exterior/Arcilla)

Dubai (Exterior/Dura)

2005 (11 títulos)

ATP Masters 1000 Madrid (Cubierta/Dura)

Beijing (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)

Stuttgart (Exterior/Arcilla)

Bastad (Exterior/Arcilla)

Roland Garros (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)

Barcelona (Exterior/Arcilla)

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Exterior/Arcilla)

Acapulco (Exterior/Arcilla)

Costa do Sauipe (Exterior/Arcilla)

2004 (1 título)

Sopot (Exterior/Arcilla)

Carrying the flame of passion and determination. @RafaelNadal, a true champion pic.twitter.com/BN47S8zqFn — fedaltennis⁴² (@TennisFedal) July 27, 2024

Estadísticas de Carrera

Las estadísticas de Nadal reflejan su consistencia y excelencia en todos los aspectos del juego:

Balance de Partidos en 2022 : 11-6 (0.647)

: 11-6 (0.647) Carrera : 1079-226 (0.827)

: 1079-226 (0.827) Grand Slams : 314-44 (0.877), 22 títulos

: 314-44 (0.877), 22 títulos ATP Masters 1000 : 410-90 (0.820), 36 títulos

: 410-90 (0.820), 36 títulos Tie Breaks : 264-172 (0.606)

: 264-172 (0.606) Versus Top 10 : 186-104 (0.641)

: 186-104 (0.641) Finales : 92-39 (0.702)

: 92-39 (0.702) Set Decisivo : 184-84 (0.687)

: 184-84 (0.687) Balance en 5º Set: 26-13 (0.667)

Rendimiento por Superficie

Arcilla : 483-50 (0.906), 63 títulos

: 483-50 (0.906), 63 títulos Hierba : 76-20 (0.792), 4 títulos

: 76-20 (0.792), 4 títulos Dura : 518-150 (0.775), 25 títulos

: 518-150 (0.775), 25 títulos Moqueta : 2-6 (0.250), 0 títulos

: 2-6 (0.250), 0 títulos Bajo Techo : 95-44 (0.683), 2 títulos

: 95-44 (0.683), 2 títulos Aire Libre: 984-182 (0.844), 90 títulos

Carlos Alcaraz will be playing doubles at the Paris Olympics with Rafael Nadal 🤩 Came a long way 🔥 📸 @carlosalcaraz pic.twitter.com/j62H2hvIBo — ESPN (@espn) July 23, 2024

Situacional

Tras Ganar el Primer Set : 952-53 (0.947)

: 952-53 (0.947) Tras Perder el Primer Set : 127-173 (0.423)

: 127-173 (0.423) vs. Diestros : 962-209 (0.822)

: 962-209 (0.822) vs. Zurdos: 117-17 (0.873)

La leyenda activa

Rafael Nadal sigue siendo una figura dominante en el tenis mundial, con un legado que continúa creciendo. Su capacidad para adaptarse y rendir en diferentes superficies y condiciones lo convierte en un contendiente formidable en cada torneo. Los fanáticos del tenis esperan con ansias ver qué logros adicionales alcanzará en su ilustre carrera.