La Selección de Voleibol Femenino de República Dominicana, conocida cariñosamente como las Reinas del Caribe, se prepara para su próximo enfrentamiento en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fecha y Hora del Próximo Partido

Las Reinas del Caribe volverán a la cancha el sábado 3 de agosto de 2024. El partido está programado para las 09:00 horas (hora local de París). Es importante tener en cuenta las diferencias horarias: en México será a la 01:00 am, en Colombia a las 02:00 am, en ET USA a las 03:00 am, y en Argentina a las 04:00 am.

Rival: Países Bajos

El rival a vencer será la selección de Países Bajos. Este encuentro es crucial para las dominicanas, ya que una victoria podría mantener viva su esperanza de avanzar a los cuartos de final como una de las mejores terceras de los grupos del torneo femenino. Las neerlandesas, que también buscan asegurar su lugar en la siguiente fase, presentarán un desafío significativo para las Reinas del Caribe.

Antecedentes y Preparación

El enfrentamiento anterior entre estos equipos se dio en la final del Torneo Clasificatorio Olímpico, donde República Dominicana se impuso para asegurar su lugar en París 2024. Este antecedente positivo puede servir de motivación adicional para el equipo caribeño.

Lo que está en Juego

Para mantener sus esperanzas de avanzar, las Reinas del Caribe no solo necesitan ganar, sino que deben hacerlo de manera contundente. El desempeño en este partido será determinante no solo para su clasificación, sino también para su confianza y moral en el resto del torneo.

Cobertura del Partido

Los fanáticos de las Reinas del Caribe pueden seguir el partido a través de diferentes canales de transmisión: en México por TUDN y Claro Sports, en Colombia por Caracol, en Estados Unidos por NBC, en Argentina por Claro Sports, y en España por Eurosport.

Las Reinas del Caribe están listas para enfrentar este nuevo desafío y demostrar su talento y determinación en la cancha. El apoyo y la energía de sus seguidores serán fundamentales en este crucial encuentro contra Países Bajos.