Los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido testigos de una destacada participación cubana, consolidando a la isla como una potencia en el ámbito deportivo internacional. Con un total de nueve medallas, incluyendo dos de oro, una de plata y seis de bronce, Cuba ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel en diversas disciplinas.

Cuba’s Mijaín López leaves his shoes on the mat after winning his 5th Olympic Wrestling Gold Medal!

5 Olympic gold medals in wrestling is insane 🤯

2008 Beijing🥇(120kg)

2012 London🥇(120kg)

2016 Rio🥇(130kg)

2020 Tokyo🥇(130kg)

2024 Paris🥇(130kg)pic.twitter.com/Mnh4wgp6Fc

