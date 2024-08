En el mundo del atletismo, donde cada zancada cuenta y cada segundo puede marcar la diferencia, Daniel Arce se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras en la prueba de 3000 metros obstáculos. Representando a España en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, Arce está decidido a llevarse la medalla de oro y dejar una huella imborrable en la historia del deporte.

Nacido en Madrid en 1996, Daniel Arce comenzó su andadura en el atletismo a una edad temprana. Con una carrera marcada por la dedicación y el sacrificio, Arce ha demostrado ser un atleta excepcional. Su interés por los 3000 metros obstáculos surgió durante su adolescencia, cuando descubrió que su combinación de resistencia y agilidad le confería una ventaja natural en esta disciplina.

En su etapa universitaria, Arce destacó en competiciones locales y nacionales, ganando el reconocimiento por su velocidad y técnica en el salto de obstáculos. Fue en 2018 cuando dio el salto al ámbito internacional, participando en el Campeonato Europeo Sub-23, donde sorprendió a todos al obtener la medalla de plata. Este éxito inicial fue solo el comienzo de una serie de logros que lo catapultaron al escenario mundial.

Daniel Arce ha acumulado una impresionante lista de logros en su carrera. En 2020, se llevó la medalla de oro en el Campeonato Nacional de España, consolidándose como uno de los mejores atletas en su disciplina. Al año siguiente, en los Juegos Mediterráneos, Arce obtuvo la medalla de plata, reafirmando su capacidad para competir al más alto nivel. Su desempeño en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 fue particularmente destacable, donde logró un cuarto puesto, lo que lo posicionó como uno de los favoritos para los próximos Juegos Olímpicos.

World Champion Soufiane EL BAKKALI takes the first heat of the men's 3000m SteepleChase.

1️⃣ 🇲🇦 Soufiane EL BAKKALI – 8:17.90 (Q)

2️⃣ 🇺🇬 Leonard CHEMUTAI – 8:18.19 (Q)

3️⃣ 🇪🇹 Getnet WALE – 8:18.25 (Q)

4️⃣ 🇪🇸 Daniel ARCE – 8:18.31 (Q)

5️⃣ 🇹🇳 Ahmed JAZIRI – 8:18.33 (Q)#Paris2024 pic.twitter.com/hDcBAs6y3W

