Carlos Alcaraz, el joven prodigio del tenis español, ha demostrado su valía al llegar a la final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sus estadísticas reflejan su impresionante habilidad tanto en el servicio como en el retorno, consolidándolo como uno de los jugadores más completos del circuito.

Unstoppable force Carlos Alcaraz charges into another prestigious final this year 🔥 #Tennis pic.twitter.com/PbBhFCIg7F

Alcaraz ha mostrado un servicio sólido y consistente, con un 65% de primeros servicios y un alto porcentaje de puntos ganados tanto con el primer (71%) como con el segundo servicio (55%). Su capacidad para salvar puntos de quiebre (63%) y ganar el 83% de sus juegos de servicio subraya su eficiencia bajo presión.

En el aspecto de retorno, Alcaraz ha demostrado ser un jugador formidable, ganando el 35% de los puntos con la primera devolución y un notable 54% con la segunda devolución. Su capacidad para generar y convertir oportunidades de quiebre (41%) ha sido clave para su éxito, ganando el 32% de sus juegos de retorno.

Alcaraz d. Auger Aliassime 6-1 6-1

At 21 years old, competing in his first-ever Olympics, Carlos reaches the final & guarantees a medal for Spain

He’s now won 20 of his last 21 matches

✅12th consecutive win

✅12th consecutive win at Roland Garros

Unstoppable right now

🇪🇸 pic.twitter.com/BuihMZDF79

