En un sorpresivo giro de los eventos en los Juegos Olímpicos de París 2024, la boxeadora italiana Angela Carini abandonó su combate contra Imane Khelif de Argelia tras solo 47 segundos. Este desenlace ha generado una gran cantidad de especulaciones y discusiones en torno a las razones detrás de la retirada.

El año pasado, la Asociación Internacional de Boxeo descalificó a Khelif tras encontrar cromosomas masculinos en su perfil genético. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) permitió su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que ha añadido una capa de controversia a su presencia en el torneo.

La decisión del COI ha sido recibida con opiniones divididas. Algunos argumentan que todos los atletas deben cumplir con las regulaciones biológicas estándar para garantizar una competencia justa, mientras que otros apoyan la inclusión y la diversidad en el deporte, independientemente de las características genéticas de los atletas.

El caso de Khelif ha puesto de relieve las complejidades y desafíos que enfrentan las organizaciones deportivas internacionales al intentar equilibrar la equidad con la inclusión. La situación ha provocado un debate continuo sobre las políticas de género en el deporte y cómo estas deben manejarse en el futuro.

La retirada de Carini no solo ha afectado el curso del torneo de boxeo en París 2024, sino que también ha subrayado la importancia de establecer reglas claras y consistentes. La controversia en torno a Khelif y su participación ha resaltado la necesidad de un enfoque coherente y justo en la gestión de la elegibilidad de los atletas.

Italian boxer Angela Carini had to abandon her Olympic dream today, 46 seconds into her fight with a man.

"I am heartbroken," Carini told reporters. "I went to the ring to honor my father. I was told a lot of times that I was a warrior but I preferred to stop for my health. I… pic.twitter.com/DFA9TawBU9

