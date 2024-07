En medio de la pandemia de COVID-19, Zhiying Zeng, de 58 años, buscó una forma de mantenerse activa mientras los gimnasios estaban cerrados. En su casa en el norte de Chile, desempolvó una vieja mesa de ping pong y su paleta, herramientas que habían estado olvidadas durante décadas. Lo que comenzó como un simple ejercicio pronto se convirtió en una increíble historia de redescubrimiento y superación.

De Prodigio a Instructora: El Viaje de Zeng

Zhiying Zeng fue una niña prodigio del tenis de mesa en China, donde intentar ser la mejor es tan desafiante como ser el mejor futbolista en Brasil. En 1986, a los 20 años, Zeng dejó la selección nacional china, convencida de que su sueño de representar a su país en las Olimpiadas había terminado. Tres años después, un entrenador chino le ofreció un trabajo como profesora en Chile. Allí, Zeng se adaptó a una nueva vida, adoptando el nombre de “Tania” y eventualmente dejando el tenis de mesa para seguir una carrera en el mundo empresarial.

La Reaparición del Sueño Olímpico

Durante la pandemia, el redescubrimiento de su amor por el tenis de mesa la llevó a participar en torneos locales, que ganó con facilidad. En 2023, Zeng se convirtió en la mejor jugadora de Chile y comenzó a competir a nivel nacional. Su éxito en los torneos Sudamericanos y Panamericanos, donde ganó medallas, revitalizó su sueño de competir en los Juegos Olímpicos.

Debut Olímpico en París 2024

El sábado por la tarde, en un centro de convenciones transformado en estadio para los Juegos Olímpicos de París 2024, Zeng se enfrentó a Mariana Sahakian de Líbano en la ronda preliminar de tenis de mesa femenino. Aunque Zeng comenzó fuerte, ganando el primer set 11-4 y liderando el segundo 8-4, Sahakian logró adaptarse y ganar el partido en cinco sets (11-4, 12-14, 5-11, 3-11, 8-11).

Una Sensación en Chile

A pesar de la derrota, Zeng se ha convertido en una sensación en Chile. La apodaron “Tía Tania” y su historia ha ganado miles de seguidores en redes sociales, incluyendo al presidente chileno Gabriel Boric, quien la felicitó personalmente por su desempeño. En su entrevista posterior al partido, Zeng expresó su gratitud y humildad, afirmando que su participación en los Juegos Olímpicos fue un regalo.

Inspiración y Mensaje

Zeng dejó un poderoso mensaje para sus seguidores: “Si quieres hacer algo, tienes que hacerlo. No esperes, no pienses en ello, no te preocupes”. Su historia es un recordatorio de que el simple hecho de llegar a las Olimpiadas ya es una victoria para muchos atletas. La determinación y pasión de Zeng son ejemplos de que nunca es tarde para perseguir un sueño, sin importar cuán improbable pueda parecer.

Zhiying Zeng, quien dejó el tenis de mesa hace más de 30 años, ha demostrado que con determinación y amor por el deporte, los sueños pueden hacerse realidad. Su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 es una historia de inspiración y un testimonio de que los verdaderos ganadores no siempre llevan medallas alrededor de sus cuellos. Para algunos, como Zeng, la verdadera victoria es el viaje y el logro de llegar tan lejos.