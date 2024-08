La atleta dominicana Marileidy Paulino ha hecho historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al establecer un nuevo récord mundial en la prueba de 400 metros femenino. Con un tiempo asombroso de 48.15 segundos, Paulino no solo logró la medalla de oro, sino que también superó el récord de 48.25 segundos previamente establecido por la atleta Marie-José Pérec en Atlanta 1996.

History for Marileidy Paulino 🇩🇴 in the women's 400m!

She runs a stunning 48.17s and becomes the first woman from the Dominican Republic to win an Olympic GOLD medal.#Paris2024 #Olympics #Athletics pic.twitter.com/HmdRgWynNo

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 9, 2024