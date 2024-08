La atleta dominicana Marileidy Paulino ha dejado su huella indeleble en los Juegos Olímpicos de París 2024 al ganar la medalla de oro en la final de los 400 metros femeninos. Con un tiempo récord de 48.17 segundos, Paulino no solo aseguró el primer lugar, sino que también estableció un nuevo récord olímpico, consolidando su posición como una de las velocistas más destacadas del mundo.

Desde el inicio de la carrera, Paulino demostró su supremacía en la pista. Salió desde la calle 6, con una reacción rápida de 0.187 segundos al disparo de salida. Su estrategia fue clara: mantener un ritmo constante pero fuerte, asegurando que tuviera la energía necesaria para un potente final. Al pasar la última curva, Paulino tomó la delantera y nunca miró hacia atrás, cruzando la línea de meta con una ventaja clara sobre sus competidoras.

La final no fue un paseo en el parque, ya que Paulino tuvo que enfrentarse a una alineación de élite. En segunda posición, Salwa Eid Naser de Bahrein cruzó la meta en 48.53 segundos, marcando su mejor tiempo de la temporada (SB). Naser, conocida por su agresividad en los primeros 200 metros, intentó desafiar a Paulino, pero no pudo mantener el ritmo en la recta final.

La medalla de bronce fue para la polaca Natalia Kaczmarek, quien completó la carrera en 48.98 segundos. Aunque Kaczmarek no pudo acercarse a las líderes, su desempeño fue sólido, asegurando un lugar en el podio para Polonia.

Rhasidat Adeleke de Irlanda, una de las favoritas y con una marca de temporada de 49.07 segundos, quedó en la cuarta posición con un tiempo de 49.28 segundos. A pesar de no haber conseguido una medalla, Adeleke mostró su talento y potencial para futuras competencias.

Amber Anning, de Gran Bretaña, ocupó la quinta posición con un nuevo récord nacional de 49.29 segundos, apenas superada por Adeleke. Anning, que ha mostrado un crecimiento constante en su carrera, logró una actuación destacada en esta final.

History for Marileidy Paulino 🇩🇴 in the women's 400m!

She runs a stunning 48.17s and becomes the first woman from the Dominican Republic to win an Olympic GOLD medal.#Paris2024 #Olympics #Athletics pic.twitter.com/HmdRgWynNo

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 9, 2024