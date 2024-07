Novak Djokovic ha llegado a París con un claro objetivo: ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, el único título que le falta. El serbio debutará contra el australiano Matthew Ebden, un destacado jugador de dobles pero sin ranking actual en singles. Ebden no compite en cuadros principales desde ‘s-Hertogenbosch 2022.

Si avanza, Djokovic podría enfrentar a su histórico rival Rafael Nadal en la segunda fase. Nadal se medirá con el húngaro Marton Fucsovics, que no ha ganado un partido desde abril en el ATP 250 de Estoril.

Rafael Nadal and Novak Djokovic could face each other in the Olympics 🤩

The pair haven't played against each other in over two years.#BBCOlympics #Paris2024 pic.twitter.com/0ra3a4tbjb

— BBC Sport (@BBCSport) July 25, 2024