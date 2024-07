Your browser doesn’t support HTML5 audio

Austin Krajicek, nacido el 16 de junio de 1990 en Tampa, Florida, ha emergido como una figura destacada en el tenis de dobles. Con una altura de 1.88 metros (6’2″), Krajicek combina potencia y habilidad, cualidades que ha perfeccionado desde sus días como estudiante en la Universidad de Texas A&M. En su carrera universitaria, Krajicek se destacó no solo por su talento, sino también por su capacidad de liderazgo, llevando a su equipo a múltiples campeonatos.

Después de graduarse en 2011, Krajicek se unió al circuito profesional de la ATP, donde su enfoque en los dobles comenzó a rendir frutos rápidamente. Ha ganado varios títulos ATP en dobles y ha representado a Estados Unidos en diversas competencias internacionales, incluyendo la Copa Davis.

Doubles No. 1 club ready to represent in @DavisCup. pic.twitter.com/fvilhUEK6O

— USTA (@usta) January 28, 2024