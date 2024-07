En los Juegos Olímpicos de París 2024, el tenis de dobles masculino se encuentra en el centro de atención con el esperado enfrentamiento entre la dupla estadounidense formada por Austin Krajicek y Rajeev Ram contra los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, considerados la pareja del momento. Este encuentro promete ser uno de los más emocionantes del torneo, ya que enfrenta a veteranos del circuito de dobles contra la nueva generación y uno de los grandes del tenis mundial.

Baby Rafa giving Rafa Nadal a big hug ahead of his doubles match with Carlos Alcaraz.

Austin Krajicek, nacido el 16 de junio de 1990, ha destacado en el circuito de dobles gracias a su potente servicio y su habilidad en la red. Con un estilo de juego agresivo y una gran capacidad para anticiparse a los movimientos del oponente, Krajicek ha logrado consolidarse como un pilar en el equipo de dobles de Estados Unidos.

Rajeev Ram, por su parte, nació el 18 de marzo de 1984 y es un veterano con una carrera llena de éxitos en el circuito de dobles. Su experiencia y su técnica depurada lo han llevado a obtener múltiples títulos de Grand Slam. Ram es conocido por su capacidad para mantener la calma en situaciones de alta presión, un atributo clave en partidos decisivos.

Ambos jugadores han tenido carreras impresionantes en el tenis de dobles. Rajeev Ram, junto a su ex compañero Joe Salisbury, ganó varios títulos de Grand Slam, incluyendo el Abierto de Australia y el US Open. Austin Krajicek ha mostrado un constante crecimiento en su carrera, destacándose en varios torneos ATP y colaborando en victorias cruciales para el equipo de Estados Unidos en competiciones internacionales.

Rafa Nadal & Carlos Alcaraz become the first Spanish team to reach the Olympics men’s doubles QF since Rio 2016, when Rafa & Marc Lopez did it.

They went on to win the gold.

Rafa & Carlos are 3 wins away.

Say it with me… Vamoooooooos.

🇪🇸❤️ pic.twitter.com/ZIyf6KJMNX

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 30, 2024