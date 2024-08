El equipo canadiense de voleibol de playa femenino se perfila como uno de los más prometedores en la competencia. Melissa Paredes y Brandie Wilkerson, dos destacadas atletas de la disciplina, están listas para dejar su huella en la arena olímpica.

Melissa Paredes, nacida el 20 de marzo de 1995 en Toronto, ha emergido como una figura clave en el voleibol de playa canadiense. Su trayectoria comenzó en el voleibol de sala, pero fue en la arena donde realmente encontró su vocación. Con un estilo de juego que combina fuerza, agilidad y una técnica depurada, Paredes ha acumulado varios títulos en competencias nacionales e internacionales.

Quarterfinals bound 🏐👏

Brandie Wilkerson and Melissa Humana-Paredes wrap group play with a perfect record 🤩 at the Beach Pro Tour Elite16 in Ostrava, Czech Republic. #TeamCanada

📸 Volleyball World pic.twitter.com/geMo9NH05S

— Team Canada (@TeamCanada) June 2, 2023