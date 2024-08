Williams Racing, uno de los equipos históricos de la Fórmula 1, ha dado a conocer una noticia que hará vibrar a los fanáticos del automovilismo argentino. Franco Colapinto, un joven piloto de 21 años, se unirá al equipo británico para el resto de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Su debut será en el emblemático Gran Premio de Italia del próximo fin de semana, y llevará el número 43 en su monoplaza, acompañando al piloto regular Alex Albon.

La incorporación de Colapinto marca el regreso de un piloto argentino a la Fórmula 1 después de 23 años. El último en competir en la categoría para Williams Racing fue Carlos Alberto Reutemann, cuya carrera dejó una huella imborrable en el equipo y en el automovilismo en general. La llegada de Colapinto no solo revive esa histórica conexión, sino que también inyecta una nueva esperanza y entusiasmo en el equipo, que busca recuperar su posición en la vanguardia de la competición.

