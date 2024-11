Franco Colapinto agradecido por el apoyo de la gente tras la muerte de su abuelo El piloto argentino Franco Colapinto, en un fin de semana lleno de emociones, agradeció el apoyo de sus fans tras la reciente pérdida de su abuelo.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto, el joven piloto argentino de Williams, demostró una vez más su temple dentro y fuera de la pista. A sus 21 años, el corredor de Pilar vivió un fin de semana agridulce tras el fallecimiento de su abuelo, Leónidas Colapinto. Sin embargo, rodeado del cálido apoyo de los fanáticos argentinos que lo acompañaron en Interlagos, Franco enfrentó la Sprint Race con una mezcla de emociones, destacándose con una sólida actuación al avanzar de la 14.ª a la 12.ª posición. Este momento no solo marcó un hito en su carrera sino también una demostración de gratitud hacia el apoyo de su país.

La carrera en interlagos: Superación en la pista

El Autódromo José Carlos Pace de Interlagos fue testigo del talento y la garra del joven argentino. Partiendo desde la 14.ª posición, Colapinto ejecutó arriesgadas maniobras desde el inicio, llegando incluso a desafiar al multicampeón Lewis Hamilton en un emocionante duelo en la largada. Aunque Hamilton finalmente retomó la posición, la destreza de Franco fue evidente. Además, en la última vuelta, superó a Ollie Bearman, quien reemplazaba al piloto Kevin Magnussen, sumando así una batalla que culminó con su ascenso a la 12.ª plaza. Su desempeño fue un homenaje a su abuelo y una reafirmación de su compromiso en cada carrera.

En una entrevista posterior a la Sprint Race, Colapinto comentó sus emociones y reflexionó sobre el impacto de su carrera en el fin de semana. “Ayer fue un día muy difícil. La verdad es que estaba bastante triste, pero hoy me sentí mejor al ver a tanta gente apoyando. Es un alivio sentir el respaldo de los fans”, compartió Franco. Al respecto, agregó: “Gracias a ellos hoy estoy acá; te sacan una sonrisa en medio de todo”. El piloto también valoró la oportunidad de representar a su país en un momento tan emotivo, y agradeció cada muestra de afecto recibida en este difícil momento familiar.

Un duelo emotivo con Hamilton y mirada al futuro

La jornada de Sprint Race dejó uno de los momentos más memorables cuando Colapinto se midió contra el experimentado Lewis Hamilton. “Lo tuve detrás todas las vueltas que pude hasta que me pasó”, relató Colapinto. “Fue una buena carrera. No me puedo quejar; avanzamos un par de puestos y eso era lo que queríamos. Ahora, queda trabajar para tener una buena clasificación y lograr una destacada actuación en la carrera principal”.

Por la tarde, Colapinto se preparaba para la sesión de clasificación con la misma firmeza, a sabiendas de que el domingo tendría la oportunidad de seguir demostrando su talento. Con la motivación de su familia y el respaldo del público, Franco se mantiene firme en su objetivo de hacer una gran carrera en honor a su abuelo y continuar su ascenso en el competitivo mundo de la Fórmula 1.

Un cierre de gratitud y esperanza

La carrera de Franco Colapinto en Interlagos quedará en la memoria de los fanáticos no solo por su actuación sino también por la emotiva conexión con el público. “Es increíble ver a tantos argentinos aquí. Gracias por venir, es hermoso sentir su apoyo”, concluyó Colapinto en una entrevista con ESPN. Para el joven piloto, la presencia de su gente fue una fuerza que lo ayudó a sobrellevar la tristeza, brindándole ánimos para seguir adelante y honrar la memoria de su abuelo en cada vuelta.

Este domingo, en la carrera principal del Gran Premio de Brasil, Franco buscará cerrar con broche de oro un fin de semana lleno de emociones y desafíos. Para sus seguidores y para él mismo, su participación no solo es un paso más en su carrera deportiva, sino también un homenaje de resiliencia y dedicación a su familia y a la pasión de todo un país que lo acompaña.