Franco Colapinto, la joven promesa del automovilismo argentino, fue el centro de atención en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada de Fórmula 1. Su desempeño en las nueve carreras que disputó con el equipo Williams Racing no solo dejó una huella en las pistas, sino también en el corazón de miles de aficionados que siguieron su breve pero impactante paso por la categoría reina del automovilismo.

This will be Franco Colapinto's final race for Williams during this period of his career #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/UddsBHNzxa

La Fórmula 1 y Williams se encargaron de rendirle un emotivo homenaje en redes sociales, reflejando el respeto y admiración que generó el piloto de Pilar. Con mensajes llenos de gratitud y un repaso por sus momentos más destacados, el adiós de Colapinto se transformó en uno de los temas más comentados del fin de semana.

En su cuenta oficial, la Fórmula 1 dedicó unas sentidas palabras a Colapinto, resaltando el impacto que tuvo en sus nueve participaciones con Williams:

“Tuvo un impacto instantáneo 💙. Esta será la última carrera de Franco Colapinto con Williams durante este período de su carrera.”

El post, acompañado de una imponente foto del joven piloto, generó un gran alcance en redes sociales. En Twitter, alcanzó casi 20 mil likes, posicionándose entre los cinco más populares del día, demostrando el cariño de los fanáticos por el argentino.

El momento más emotivo del día llegó en la vuelta de formación, cuando Franco tomó la radio y, en un gesto cargado de sentimiento, agradeció al equipo que lo acompañó en este sueño hecho realidad:

“Gracias, chicos. Gracias por estas carreras. Hicieron mi sueño realidad.”

Estas palabras, dirigidas al equipo Williams, resonaron también entre los seguidores que madrugaron en Argentina para verlo competir. Fue un instante que trascendió las pistas y mostró el lado humano de este joven talento.

Williams Racing también dedicó un sentido mensaje a Franco en sus redes sociales:

“Ha sido un viaje lleno de altibajos, pero hemos creado recuerdos que atesoraremos toda la vida. Por última vez esta temporada, ¡Vamos! Franco!”

It’s been a journey of ups and downs. But, we made memories to cherish for a lifetime.

For the final time this season, ¡Vamos! Franco. pic.twitter.com/lfW5Gaj70s

— Williams Racing (@WilliamsRacing) December 8, 2024