Max Verstappen no deja indiferente a nadie, ni siquiera tras conquistar su cuarto título consecutivo en la Fórmula 1. En recientes declaraciones, el neerlandés afirmó que podría haber ganado el campeonato incluso conduciendo un McLaren o un Ferrari, lo que despertó reacciones inmediatas entre sus rivales. Uno de los primeros en responder fue Lando Norris, quien se mostró en desacuerdo, pero sin perder el tono sarcástico que lo caracteriza.

El comentario de Lando: humor y realidad

En la previa del Gran Premio de Qatar, Norris no dudó en opinar sobre las palabras de Verstappen. “Debería empezar a hacer comedia o algo así”, comentó entre risas el piloto de McLaren. “Puede decir lo que quiera, pero, por supuesto, yo estoy totalmente en desacuerdo. Es bueno, pero no es verdad”, añadió, dejando clara su postura frente a las declaraciones del campeón.

Pese a la broma inicial, Norris no escatimó en elogios hacia el piloto de Red Bull. Reconoció la dificultad de competir prácticamente sin apoyo interno: “Max tiene que hacer todo el trabajo solo. Me quito el sombrero ante él. No tiene a nadie que le presione dentro del equipo ni que pruebe diferentes configuraciones del coche. Eso lo hace aún más impresionante”.

El equilibrio entre presión y comodidad

Norris también reflexionó sobre la situación de Verstappen dentro de Red Bull, donde Checo Pérez no ha estado a la altura en cuanto a rendimiento esta temporada. Según el británico, esto genera una dinámica interesante:

Ventaja: Max no enfrenta presión interna, lo que le permite mantener el enfoque en su desempeño.

Max no enfrenta presión interna, lo que le permite mantener el enfoque en su desempeño. Desafío: La ausencia de un compañero competitivo limita las pruebas de datos y ajustes que podrían optimizar el coche.

“Espero que en algún momento tenga un compañero de equipo que le desafíe un poco más. Eso sería interesante para todos”, concluyó Norris, abriendo la puerta a debates sobre el futuro de la alineación en Red Bull.

Leclerc también se pronuncia

Charles Leclerc, otro aludido por las declaraciones de Verstappen, también compartió su opinión. “Es un piloto increíble, sin duda. Pero decir algo así me parece un poco exagerado”, señaló el monegasco de Ferrari. Según Leclerc, es difícil comparar coches sin haberlos conducido: “No sé cómo es el Red Bull ni cómo es el McLaren, y él no sabe cómo es el Ferrari”.

Un campeón que genera conversación

Las palabras de Verstappen no solo destacan su confianza, sino que también reflejan el dominio absoluto que ha tenido en la Fórmula 1 en las últimas temporadas. Sin embargo, estas reacciones demuestran que sus rivales no se quedan callados y están listos para plantar cara, al menos fuera de la pista.

Mientras tanto, la Fórmula 1 sigue disfrutando de la mezcla de humor y rivalidad que hace vibrar a los fanáticos, tanto en las carreras como en las ruedas de prensa.