¿Podrá Mick Schumacher ser piloto titular en 2024? El hijo del heptacampeón del mundo es piloto de reserva en Mercedes, luego de perder su asiento en Haas en 2022

La ‘silly season’ de esta temporada está pasando bastante desapercibida. El parón de verano va ya por su tercera semana y, por el momento, no se ha anunciado ninguna renovación ni movimiento. Red Bull, Aston Martin, Ferrari, McLaren y Alpine ya tienen sus parejas de pilotos cerradas para el 2024. Mientras, Mercedes sigue negociando el nuevo contrato de Lewis Hamilton, pero no debería tardar en confirmarse. Así, Williams, AlphaTauri, Haas y Alfa Romeo son los equipos que podrían tener algún asiento libre para el próximo curso.

A fines de 2022, se terminó la asociación de Mick Schumacher con Haas, ya que el equipo estadounidense consideró que su presencia en ella era perjudicial para su imagen de carrera y sus finanzas. El problema era que Schumacher era bastante propenso a cometer errores y accidentes, lo que le costaba puntos y dinero .

El joven de 24 años se encontró poco después como probador y piloto de simuladores de Mercedes , luego de que también abandonara las filas de Ferrari , en una jugada de renovación y reinicio de su carrera. Al permanecer fuera de la parrilla este año, tuvo la oportunidad de probar el W14 , pero también de trabajar con Lewis Hamilton y George Russell. Y parece que la buena relación de la fábrica de Brackley con Williams también puede darle la oportunidad de volver a la acción de carreras en 2024.

Logan Sargeant, segundo piloto de Williams, por el momento parece tener el apoyo del equipo, que trata de quitarle presión para que encuentre su ritmo. Con todo, no solo necesita encontrar consistencia sino también cerrar la brecha con su compañero de equipo, Alex Albon. Si bien es verdad que cuenta con más experiencia, el tailandés ha sido siempre superior. Además, aunque ha estado cerca de los puntos en alguna cita, el estadounidense es el único piloto de la parrilla que ha estado en todas las carreras que sigue sin haber puntuado (Nyck de Vries tampoco había sumado puntos, pero ya no forma parte de la parrilla, mientras que Daniel Ricciardo, aún tiene su marcador a cero, pero lleva sólo dos Grandes Premios).

No es la primera vez que Schumacher se acerca a conducir para el equipo de Grove, con Nicholas Latifi listo para retirarse después de 2022. Sin embargo, se eligió a Sargeant, quien si bien no defrauda con sus actuaciones, aún no ha traído los resultados deseados para el equipo, ya que no parece poder estar a la altura de Alex Albon. Un piloto más experimentado como Mick Schumacher podría estar mejor capacitado para hacer frente a las necesidades de Williams, que son los contendientes más frecuentes por los puntos.