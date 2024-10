¿Qué dijo Franco Colapinto sobre su rendimiento en el Gran Premio de Fórmula 1 en México? El joven piloto argentino no logró superar la Q1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y largará desde la 16ª posición. Colapinto expresa su frustración con el rendimiento del monoplaza y se prepara para una dura carrera.

En un desafiante inicio de fin de semana en el Gran Premio de México, Franco Colapinto, piloto de Williams, quedó eliminado en la primera ronda de clasificación (Q1) y partirá desde la 16ª posición en la carrera de este domingo. Con un tiempo de 1:17.558, el argentino no logró acercarse al corte, quedando a apenas 0.151 segundos de clasificar a la siguiente ronda. Tras la sesión, el joven de 21 años mostró su descontento con el balance del FW46, un aspecto que considera clave en sus dificultades para controlar el auto. Otros nombres destacados, como Sergio Pérez y Oscar Piastri, también enfrentaron problemas y compartirán posiciones bajas en la parrilla de salida, aumentando el desafío para estos pilotos en un circuito tan estratégico como el de la Ciudad de México.

Frustración en el box: La lucha de Colapinto con el balance del auto

Colapinto no ocultó su frustración en la rueda de prensa, describiendo la dificultad de manejar el monoplaza debido a problemas de equilibrio. “El balance fue un desastre”, expresó, visiblemente molesto. Según sus declaraciones, el FW46 presentó una sobre-rotación que afectó su manejo, en especial en las curvas lentas. “No podía doblar sin perder el control de la parte trasera, era imposible de controlar”, indicó el argentino, destacando que esto le impidió desplegar su potencial en la pista. “Vamos a pelear mañana, pero si el auto sigue así, no sé cuánto durarán las gomas,” agregó, haciendo referencia a la alta degradación que prevé en caso de no mejorar el balance del monoplaza.

Expectativas de carrera y estrategia para el Gran Premio de México

La carrera del domingo representa una nueva oportunidad para Colapinto de replicar su capacidad de remontada, como lo demostró en el Gran Premio de Estados Unidos y en su debut en el GP de Italia. En el Circuito de las Américas, partió 15º y logró sumar un punto al terminar en el décimo lugar, gracias a una estrategia que le permitió mantener los neumáticos duros durante 40 vueltas. En Monza, a pesar de largar desde la 17ª posición, ascendió hasta el 12º lugar. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, la combinación de un largo tramo inicial y la posibilidad de una estrategia inteligente en neumáticos duros podrían ser la clave para que el piloto argentino logre avanzar en la parrilla y competir por puntos.

El desafío para los pilotos en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La clasificación también dejó sorpresas en la parrilla, incluyendo a Sergio “Checo” Pérez, quien tampoco pudo superar la Q1 y arrancará desde el fondo. Esta situación representa un golpe significativo para Red Bull, en una etapa crucial del campeonato. Para Williams y McLaren, cuyos pilotos también largarán desde atrás, la competencia en la zona media del campeonato de constructores es cada vez más intensa. Ferrari, en contraste, parece tener una ventaja en esta ronda con Carlos Sainz en la pole y Charles Leclerc en la cuarta posición, lo que incrementa sus oportunidades de acercarse a Red Bull.

Franco Colapinto enfrenta el Gran Premio de México con una gran cuota de determinación y un objetivo claro: maximizar su rendimiento y aprovechar cada oportunidad para sumar puntos. Aunque la clasificación dejó un sabor amargo, la carrera del domingo es una prueba de fuego para el piloto argentino, quien confía en su capacidad para adaptarse y superar obstáculos en el circuito de alta altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez.