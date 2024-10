Si bien el Autódromo Hermanos Rodríguez premia a quienes logran asegurar un lugar entre los primeros cuatro en la parrilla, el trazado también ha sido escenario de gestas inolvidables en las que pilotos, desde posiciones poco favorables, han alcanzado victorias y puntos valiosos. Alain Prost es el protagonista de una de las remontadas más icónicas en este circuito: en 1990, el piloto francés partió desde la undécima posición en su Ferrari, pero logró una victoria espectacular, dejando una marca imborrable en la historia de este Gran Premio.

Durante la etapa inicial del Gran Premio de México, otros pilotos dejaron su huella remontando desde posiciones difíciles. En 1968 y 1970, Jackie Oliver, del equipo Lotus, y Denny Hulme, de McLaren, sorprendieron al mundo del automovilismo al partir desde la posición 14 y finalizar en el tercer puesto del podio. Aunque no alcanzaron la victoria, sus remontadas resaltaron por la habilidad y tenacidad en cada maniobra, brindando momentos de gran emoción.

Disappointed with today’s qualifying, I’m optimistic as we analyze the details tonight and with your incredible support here , I’m committed to giving my all tomorrow and I’m confident we can have a good race!

Decepcionado con la clasificación de hoy, soy optimista mientras… pic.twitter.com/1rmfUVqHcj

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 27, 2024