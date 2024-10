Williams Racing ha confirmado el lanzamiento de la primera línea oficial de merchandising de Franco Colapinto, el prometedor piloto argentino que ha logrado captar la atención de los aficionados de la Fórmula 1 tras su debut en la categoría. El equipo británico, que ha acompañado a Colapinto en sus primeras tres carreras, ha respondido a la creciente demanda de los fanáticos lanzando una colección de productos exclusivos con la marca del oriundo de Pilar.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la escudería, en el que expresaron su entusiasmo por la iniciativa: “Estamos muy emocionados de anunciar el lanzamiento de nuestra colección oficial de Franco. Nuestras redes sociales han estado inundadas de fanáticos, no solo en Argentina, sino de todo el mundo, que solicitan productos específicos de Franco y estamos ansiosos por mostrarles lo que hemos creado”.

La colección estará disponible en la tienda oficial de Williams de manera online, y se espera que el público global tenga acceso a los productos desde el 14 de octubre. Sin embargo, los aficionados que asistan al Gran Premio de Estados Unidos en Austin serán los primeros en adquirir las piezas de la colección en la “Fan Zone”, un espacio exclusivo que será inaugurado para la ocasión.

Colapinto, de tan solo 20 años, ha generado un notable impacto en su corta pero prometedora carrera dentro de la F1, logrando captar la atención de fanáticos internacionales y expandiendo su influencia más allá de las pistas. El merchandising incluye desde camisetas, gorras y chaquetas, hasta accesorios coleccionables, todos con el sello personal del piloto que aspira a consolidarse en la parrilla de 2025.

