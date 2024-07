El Gran Premio de Hungría 2024, correspondiente a la carrera número 13 del calendario de Fórmula 1, terminó con un dramático y controversial choque entre dos de sus más destacados pilotos: Lewis Hamilton de Mercedes y Max Verstappen de Red Bull. Este incidente, que tuvo lugar en las vueltas finales de la carrera, ha obligado a los comisarios del evento a citar a ambos pilotos junto con representantes de sus equipos para una investigación detallada.

El conflicto surgió cuando Verstappen, quien había caído al tercer lugar tras ceder su segunda posición a Lando Norris de McLaren, comenzó a presionar a Hamilton en una lucha intensa por el tercer puesto. En la última ronda de pits, Hamilton logró salir por delante del tricampeón del mundo, iniciando así una serie de maniobras que culminaron en el contacto entre ambos.

En un intento por adelantar a Hamilton, Verstappen optó por una arriesgada maniobra interna. El RB20 de Verstappen rozó el neumático trasero izquierdo con la parte delantera derecha del Mercedes, lo que provocó que el coche del holandés se elevara ligeramente antes de volver a aterrizar y desviarse hacia la escapatoria de la pista. A pesar del incidente, Hamilton continuó y se aseguró el tercer puesto, consiguiendo así su podio número 200, mientras que Verstappen retomó la carrera y cruzó la meta en quinto lugar sin mayores daños aparentes en su coche.

VERSTAPPEN 💥 HAMILTON

A big hit which sent the Red Bull flying and ultimately ended the fight for P3 🥉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I7K2Nu5sgG

— Formula 1 (@F1) July 21, 2024