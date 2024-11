En medio de la preparación para el Gran Premio de Las Vegas, surgen noticias alentadoras para Franco Colapinto, uno de los talentos emergentes de Argentina en el automovilismo. Aunque hasta ahora su futuro parecía vinculado a equipos establecidos como Williams, Red Bull o Alpine, un nuevo actor podría entrar en escena: Andretti Global, que busca unirse a la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026.

Andretti Global y GM: un proyecto ambicioso

Andretti Global, respaldado por General Motors como proveedor de motores, ha estado trabajando incansablemente para asegurar su lugar en la Fórmula 1. Aunque la FIA ya aprobó su ingreso, la categoría ha mostrado reservas sobre su capacidad para competir de manera sostenida en el tiempo. A pesar de ello, el equipo estadounidense, conocido por su trayectoria en la Fórmula E e IndyCar, continúa presionando para integrarse al campeonato en 2026.

El proyecto Andretti ha tomado un nuevo rumbo bajo el liderazgo de Dan Towriss, director ejecutivo de Group 1001 y patrocinador clave a través de Gainbridge. Towriss reemplazó recientemente a Michael Andretti como figura principal, lo que podría dar al equipo un enfoque renovado y mayor viabilidad financiera. Su presencia en el paddock del GP de Las Vegas confirma que las negociaciones con la Fórmula 1 están en marcha, y podrían fructificar antes de lo previsto.

¿Qué significa esto para Colapinto?

Para Franco Colapinto, este posible ingreso de Andretti Global a la Fórmula 1 podría representar una oportunidad invaluable. Aunque el equipo no estaría al nivel de escuderías históricas como Red Bull o Mercedes, garantizaría un asiento en la máxima categoría y permitiría al joven piloto argentino mantenerse competitivo sin tener que bajar de categoría.

Actualmente, Colapinto sigue vinculado al programa de jóvenes talentos y ha demostrado un rendimiento prometedor en categorías inferiores como la Fórmula 3. Si Andretti logra asegurar su lugar en la parrilla, el equipo podría considerar incorporar a un piloto joven con potencial, como Colapinto, para construir su futuro en la categoría.

Un horizonte incierto pero prometedor

Aunque las conversaciones con la Fórmula 1 apuntaban inicialmente a un posible ingreso de Andretti en 2028, el equipo ha intensificado sus esfuerzos para adelantar su debut a 2026. Esto abre una ventana de posibilidades para pilotos como Colapinto, quienes podrían aprovechar este movimiento para consolidarse en la Fórmula 1.

