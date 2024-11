Carlos Sainz dará un paso significativo en su carrera el próximo 10 de diciembre, cuando pilote por primera vez un monoplaza de Williams en el test de postemporada en Yas Marina. Sin embargo, el caso de Lewis Hamilton es muy diferente. A pesar de haber firmado con Ferrari para el futuro, el piloto británico no tendrá la oportunidad de subirse a un coche de la escudería italiana hasta 2025.

Fred Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, confirmó durante una rueda de prensa en Las Vegas que Toto Wolff, director de Mercedes, no ha permitido que Hamilton participe en los test de final de temporada con un coche de Ferrari. Según Vasseur, la situación de Hamilton es distinta a la de Sainz, quien recibió un gesto de agradecimiento por su profesionalismo al final de su etapa en Ferrari.

Las palabras de Fred Vasseur y Toto Wolff

Vasseur explicó su decisión respecto a Sainz:

En cuanto a Hamilton, Vasseur añadió:

Por su parte, Wolff respondió con claridad:

Contratos y restricciones: Un obstáculo común

Los pilotos suelen firmar contratos que finalizan el 31 de diciembre del año en curso, lo que significa que cualquier participación en test con un nuevo equipo requiere un permiso expreso del empleador actual. Esto no solo evita conflictos contractuales, sino también problemas relacionados con los patrocinadores.

