Verstappen tras su victoria en Canadá “Me lo esperaba” El neerlandés ganó su sexto Gran Premio de ocho que se corrieron en el año y aseguró que su rendimiento era algo esperable.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Max Verstappen está indomable y no tiene rival en la Fórmula 1. Tras ganar la pole sobre la lluvia el sábado, el bicampeón del mundo arrasó en el Gran Premio de Canadá, algo que el de Red Bull esperaba que suceda

Tras lograr su triunfo número 41 e igualar a una leyenda como Ayrton Senna, Mad Max se mostró muy contento por la marca: “Es increíble. Nunca esperé llegar a este nivel, así que vamos a seguir disfrutando y a seguir trabajando duro. Pero hoy también ha sido un día fantástico”, aseguró.

Luego, el líder de la Fórmula 1 explicó las razones detrás de su victoria, la 100° en la historia de Red Bull, y aseguró que esperaba un rendimiento tan apabullante como demostró: “En primer lugar, más o menos me esperaba lo que ha pasado hoy. Pero, como he dicho, era realmente difícil encontrar agarre y mantener la temperatura de los neumáticos, porque el agarre desaparecía muy rápidamente. Por eso quizá la diferencia no era tan grande. Pero sí, tuvimos el safety car. En general hemos ganado, eso es lo más importante“, sostuvo.

Obviamente estoy muy contento en este momento. No ha sido una carrera especialmente fácil porque los neumáticos no podían entrar en la ventana [operativa]. Hoy hacía mucho frío en comparación con el viernes y estábamos derrapando un poco. Pero sí, lo hemos conseguido. Hoy hemos ganado el Gran Premio número 100 para el equipo. Es increíble“, agregó.

Red Bull gives you wins! 🏆 100 of them! @redbullracing score their 100th Grand Prix victory, a truly monumental achievement!#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/EPG1QCOgHV — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

Tras ocho carreras, Verstappen acumula 6 triunfos y en todas se subió al podio. Con semejante rendimiento, el neerlandés sacó 195 puntos, tiene 70 unidades de ventaja sobre su compañero Checo Pérez y el tricampeonato parece ser una mera cuestión de tiempo.