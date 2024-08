La boxeadora argelina Imane Khelif ha tomado medidas legales contra figuras públicas de renombre, incluyendo a J.K. Rowling y Elon Musk, por supuestos actos de ciberacoso durante los recientes Juegos Olímpicos de París 2024. La denuncia, presentada ante la Fiscalía de París, busca investigar el papel de estas figuras en la difusión de desinformación y odio que Khelif ha sufrido en línea.

Elon Musk and J.K. Rowling could face five-year prison sentences and fines of up to £214,000 if Olympic boxer Imane Khelif wins her criminal cyberbullying case.

Do you think that will be a fair sentence? pic.twitter.com/M3DsJqFL0F

